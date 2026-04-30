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    首頁 > 社會

    移工撞傷女騎士肇事逃逸 留同伴在副駕不知所措

    2026/04/30 16:47 記者歐素美／台中報導
    移工駕駛轎車路旁起步碰撞機車，女騎士摔傷後，竟肇事逃逸。（民眾提供）

    移工駕駛轎車路旁起步碰撞機車，女騎士摔傷後，竟肇事逃逸。（民眾提供）

    台中市潭子區雅潭路今天上午7點半左右，發生一起肇事逃逸事件，一名合法移工駕駛轎車從雅潭路路邊起步要切進快車道時，撞到外側車道騎機車呂姓女子，不料，駕駛竟徒步逃逸，獨留一名越南移工坐在副駕駛座。大雅警分局表示，已擴大調閱周邊相關錄影監視器影像，將依法通知肇事駕駛到案說明，並依刑法肇事逃逸罪嫌函送台中地檢署偵辦，調查確切肇事原因及詳細責任歸屬。

    今天上午7點35分左右，一名男子駕駛轎車，從潭子區雅潭路三段96號路邊起步，準備切入快車道時，與後方騎機車的呂女（63歲）發生碰撞，男子肇事逃逸，經民眾追至雅潭路三段5-8號前攔停，駕駛仍徒步逃離現場，留下越南籍移工范男（29歲）坐在副駕駛，不知所措，幸車禍僅造成呂女擦挫傷、機車車頭及轎車左後車尾受損。

    大雅警分局獲報後到場處理，經酒測呂女並未酒駕，但身體多處擦挫傷、意識清楚，經送往清泉醫院治療後並無大礙。警方初步調查，肇事逃逸男子為合法移工，也是轎車車主，將依法通知肇事駕駛到案說明。

    移工駕車發生車禍後竟棄車逃逸。（民眾提供）

    移工駕車發生車禍後竟棄車逃逸。（民眾提供）

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