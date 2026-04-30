桃園八德派出所、交通分隊5/1進駐新廳舍 服務電話不變

桃園市警局八德分局八德派出所新建大樓完工，派出所將於5月1日進駐。（警方提供）

桃園市警局八德分局八德派出所，2024年3月4日原地拆除重建，耗資2.4億元，重建為地上4層鋼筋混凝土建築，已順利完工，八德派出所與八德交通分隊將於明天進駐對外服務。

新建辦公廳舍位於八德區中山路、興豐路口，位於區公所員工停車場旁，其中八德派出所服務電話03-3687644及八德交通分隊03-3732780均維持不變。

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八德分局長鄭文銘表示，八德區舊稱「八塊厝」，即為現今派出所周邊區域，原派出所建物自民國75年啟用以來，隨著轄內人口持續成長及重劃區發展，警力逐年擴編，既有廳舍已逐漸老舊且空間不足，為因應實際需求，八德分局規劃於原址重建新廳舍。

新建廳舍為地上3層、地下1層建築，總樓地板面積約1150坪，可容納八德派出所約60名警力及交通分隊約40名警力，合計約100名員警進駐辦公，新廳舍設有無障礙設施與友善服務空間外，後續也將增設指引標示並同步更新Google地圖資訊，讓民眾更容易辨識與到達。

八德派出所新建大樓完工，交通分隊將於5月1日進駐。（警方提供）

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