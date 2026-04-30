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    7000元也能買地！執行署彰化分署5/5拍賣29筆不動產

    2026/04/30 16:13 記者陳冠備／彰化報導
    法務部行政執行署彰化分署將於5月5日舉辦不動產拍賣，預計釋出24筆土地及5筆建物。（記者陳冠備攝）

    法務部行政執行署彰化分署將於5月5日舉辦不動產拍賣，預計釋出24筆土地及5筆建物。（記者陳冠備攝）

    法務部行政執行署彰化分署將於5月5日舉辦不動產拍賣，預計釋出24筆土地及5筆建物，其中4筆為完整權利標的。此次拍賣價格落差大，從7千元到2170萬元不等，最低保證金只要1500元，預計吸引不少投資人與民眾關注。

    拍賣將於當日下午2時30分在彰化分署（員林市員林大道2段102號）投標，3時開標。最低價標的是南投縣仁愛鄉翠巒一筆土地，面積約170平方公尺，僅拍賣7分之1持分，底價7000元、保證金2000元。該地為鄉村區乙種建築用地，現為雜草地，並有墳墓占用，且屬原住民保留地，投標人須具原住民身分。

    最高價標的則位於南投市426地號土地，面積434平方公尺，屬都市計畫商業區，底價2170萬元，權利範圍完整。該案與鄰近426-2地號土地及民生街35巷旁建物採合併拍賣，但須分別出價，以總價最高者得標。現況為部分空地、部分建物，1樓可獨立進出，惟內部樓梯毀損，進出2、3樓需經鄰屋通行。

    此外，彰化縣秀水鄉復興段971地號土地亦為完整權利標的，面積約2910平方公尺，屬特定農業區農牧用地，底價490萬元。

    彰化分署提醒，拍賣標的多屬共有或附帶使用限制，民眾投標前應詳閱公告、審慎評估，以免影響權益。

    法務部行政執行署彰化分署將於5月5日舉辦不動產拍賣，最便宜只要7000元（紅圈處）就能買地。（翻攝法務部行政執行署彰化分署臉書）

    法務部行政執行署彰化分署將於5月5日舉辦不動產拍賣，最便宜只要7000元（紅圈處）就能買地。（翻攝法務部行政執行署彰化分署臉書）

    法務部行政執行署彰化分署將於5月5日舉辦不動產拍賣，最低保證金只要1500元（紅圈處），相當親民。（翻攝法務部行政執行署彰化分署臉書）

    法務部行政執行署彰化分署將於5月5日舉辦不動產拍賣，最低保證金只要1500元（紅圈處），相當親民。（翻攝法務部行政執行署彰化分署臉書）

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