名表買賣商化身跨國運毒集團首腦 台美合作逮14人、扣近7000萬安毒

警方查扣以人蔘粉、藍莓粉為外包裝的安非他命毒品，以及黃金、筆電、手機等贓證物。（記者邱俊福攝）

精品名表買賣商男子程永和，涉嫌勾結美、加地區的毒梟，在台籌組跨國運毒集團，以「海外打工、高報酬」為噱頭，招攬成員赴美、加，取得以人蔘粉、藍莓粉為外包裝的安非他命毒品後，直接放在行李箱出境走私澳洲；美國國土安全調查署（HSI）攔阻多起後，跟刑事警察局國際科交換情資，至本月1日台美兩地陸續逮捕程等14人到案，美、加共查扣黑市價格近7000萬元的53.8公斤安毒，當中程等7人去年底基隆地檢署已先行起訴在案。

國際科調查，29歲程男，長期在中國上海經營精品名表買賣生意，前年開始透過在泰國認識的香港籍友人，接觸到美、加地區的跨國販毒集團後，雙方展開合作；程男找上台中市開設車行的陳姓友人，專替其在台招攬成員負責運毒，每趟運毒任務，程男會交付20至25萬元給陳男，由陳男找2人，每人5萬至10萬元報酬，包吃、住、消費的方式，前往美、加地區領取毒品，直接夾帶於行李箱走私到澳洲。

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前年9月間，美國洛杉磯警方查獲台籍王男、張女夾帶安毒出境，隔月舊金山警方又查獲台籍黃男、陳男以相同手法夾帶安毒皆欲出境前往澳洲，經跟國際科交換情資後，展開監控；去年8月，警方專案小組逮捕幕後操控的程男、陳男等6人，以及被舊金山警方遣返的黃男、陳男2人，並查扣現金、黃金、加密貨幣及工作手機等贓證物，而洛杉磯警方查獲的王男、張女則仍在當地接受司法審理。

為使後續司法偵審程序順利進行，法務部依「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會間之刑事司法互助協定」向美國司法部接洽後，我方派員赴美成功將扣案35.8公斤安毒攜回我國鑑定。

國際科經持續追查，另發現除美國外，該集團於前年底也曾派吳姓、張姓女子前往加拿大溫哥華，企圖夾帶18公斤安毒前往澳洲，遭當地警方查獲後遣返；本月1日，國際科再將吳、張2女與居中介紹的阮姓、黃姓2男逮捕到案，移送檢方接續偵辦，而因查知運毒成員足跡曾從阿根廷、韓國、泰國返國，不排除已有部分毒品已運往這些國家，仍持續擴大偵辦。

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基隆地檢署與刑事局國際科人員赴美取回以人蔘粉、藍莓粉為外包裝的安非他命毒品證物。（記者邱俊福翻攝）

以人蔘粉、藍莓粉為外包裝的安非他命毒品。（記者邱俊福翻攝）

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