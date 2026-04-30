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    曳引車噴飛3總重600公斤大鐵桶 秒成巨型路障

    2026/04/30 16:05 記者林嘉東／新北報導
    一輛曳引車今天下午行經新北市汐止區大同路三段時，車上裝載的鐵桶貨物疑似未綑紮牢固，竟在行駛中噴飛掉落，撞斷路邊水泥護欄。（記者林嘉東翻攝）

    一輛曳引車今天下午行經新北市汐止區大同路三段時，車上裝載的鐵桶貨物疑似未綑紮牢固，竟在行駛中噴飛掉落，撞斷路邊水泥護欄。（記者林嘉東翻攝）

    新北市汐止區今（30）日午後發生驚險意外，一輛曳引車行經大同路三段617號前時，車上裝載3個合計重約600公斤的大型鐵桶，疑似未綑紮牢固，竟在行駛中噴飛掉落，撞斷路邊水泥護欄，還好未波及其他車輛及行人，警方趕抵測得駕駛酒測值為0後，開出一張3000元罰單。

    汐止警分局長安派出所於今日中午12時15分接獲報案稱，大同路三段（基隆往汐止方向）有3個大型鐵桶掉落，立即派遣警員趕往處理。警方調查，65歲莊姓男子駕駛貨運曳引車，因貨物未牢固導致鐵桶掉落，撞斷路邊水泥護欄，警方當場對莊姓駕駛進行酒測，測得酒測值為0後，通知水泥護欄所屬單位公路養護司進行後續維護及賠償事宜。

    警方表示，莊男載運貨物掉落行為，違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，當場依法製單舉發，莊男將面臨新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰。至於，該起事故，已於下午2時3分順利排除，恢復交通順暢。汐止分局提醒，貨車駕駛裝載貨物上路前，務必確認綑紮牢固，維護道路通行安全。

    一輛曳引車今天下午行經新北市汐止區大同路三段時，車上裝載的鐵桶貨物疑似未綑紮牢固，竟在行駛中噴飛掉落，撞斷路邊水泥護欄。（記者林嘉東翻攝）

    一輛曳引車今天下午行經新北市汐止區大同路三段時，車上裝載的鐵桶貨物疑似未綑紮牢固，竟在行駛中噴飛掉落，撞斷路邊水泥護欄。（記者林嘉東翻攝）

    一輛曳引車今天下午行經新北市汐止區大同路三段時，車上裝載的鐵桶貨物疑似未綑紮牢固，竟在行駛中噴飛掉落，撞斷路邊水泥護欄。（記者林嘉東翻攝）

    一輛曳引車今天下午行經新北市汐止區大同路三段時，車上裝載的鐵桶貨物疑似未綑紮牢固，竟在行駛中噴飛掉落，撞斷路邊水泥護欄。（記者林嘉東翻攝）

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