台中北屯車禍2傷！貨車卡路緣 300萬「運兵車」橫躺、玻璃碎滿地

台中市北屯區一輛網稱「運兵車」的Toyota Alphard豪華商旅車與貨車在路口猛烈碰撞，商旅車當場側翻橫躺路中、玻璃碎裂散落一地。（民眾提供）

台中市北屯區今（30）日上午11時10分發生一起驚險車禍，一輛市價逾300萬元、網稱「運兵車」的Toyota Alphard豪華商旅車與貨車在路口猛烈碰撞，商旅車當場側翻橫躺路中、玻璃碎裂散落一地，2名駕駛皆受傷送醫，所幸均無生命危險，事故原因仍待釐清。

經查，謝姓男子（39歲）當時駕駛該輛高檔商旅車，沿崇德八路北向行駛，行經豐樂北二路路口時，與26歲連姓男子駕駛的食品貨車發生碰撞，強大撞擊力道導致商旅車瞬間失控翻覆，貨車則衝上路墩，車頭嚴重毀損。

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現場畫面怵目驚心，Alphard左側車身受創嚴重，擋風玻璃破裂、後擋風玻璃整片脫落，車體橫躺占據路口，貨車則卡在路緣，駕駛神情驚恐呆坐一旁，救護人員獲報趕抵，謝男由救護車送醫治療，連男則因輕傷自行就醫，並通報公司處理後續貨物調度。

轄區第五分局表示，雙方駕駛經酒測均為零，排除酒駕因素，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。警方呼籲，駕駛人行車時應注意車前狀況，行經路口應減速慢行並遵守標誌標線號誌指示行駛，維護自身與他人行車安全。

商旅車側翻車體橫躺占據路口。（民眾提供）

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