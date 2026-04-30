雲云科技前董座刺死技術長 被判無期徒刑理由曝光

曾志新到庭聽判後還押。（記者翁靖祐攝）

雲云科技前董事長曾志新，因與梁姓技術長因工作之事屢生摩擦嫌隙，竟起殺意，去年3月7日預藏主廚刀，在公司開會時動手刺死梁男，台北地檢署於去年6月依照殺人罪起訴曾，全案交由國民法官審理。本案於上周一開始密集審理，經過數日的審理後，全案於今（30）日審結，台北地院判處曾志新無期徒刑，而判決理由也隨之曝光。

國民法官審酌，曾志新犯下本案僅出於自身猜忌心態，單方面將事端起因歸咎於梁男，並未查證或尋求其他合法途徑解決紛爭，任性解決被害人的生命，欲結束其自行臆測外界對雲云公司及其個人在網路上之抹黑攻擊。

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而曾志新利用梁男的信任，於辦理離職交接時趁其不備，從梁男背後偷襲猛刺多刀，過程中梁男試圖移動位置想要保命、在場的盧姓人資長也出手制止及阻擋曾志新攻擊，但曾志新仍繼續持刀攻擊。

檢視梁男傷勢位置、數量、深淺，足見曾志新下手行兇之力道非輕，手段殘忍，讓梁男在過程中遭受相當大的痛苦，對被害人家屬、公司員工及全體社會形成永難彌平之憾事。考量上述等情，國民法官認為，本案責任刑上限即應歸屬於處斷刑幅度內之高度區間即除死刑之外之最嚴重之處罰。

判決指出，曾志新雖受適應障礙症及憂慮情緒影響，且案發後坦承犯行、具備勞動能力，但國民法官評估其未來回歸社會仍具風險，倘曾男對未來生活過於樂觀、現實感不足，且依其年齡判斷人格特質已趨穩定、難以改變，無法排除未來面對困境時，是否會再次採取同樣的極端手段。

此外，雖然曾志新已與被害人家屬達成調解，但被害人家屬僅是為了避免訴訟糾纏，心理上並未原諒曾志新，無法視為量刑的有利依據，因此最終判處曾志新無期徒刑、褫奪公權終身。

被害人父親（左）到庭聽判。（記者翁靖祐攝）

被害人妻子（左二）、女兒（右二）到庭聽判。（記者翁靖祐攝）

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