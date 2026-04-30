越南茶偽裝台灣高山茶非法獲利223萬 竹縣負責人起訴審理期間死亡

新竹地檢署檢察官指揮新竹縣調查站偵辦越南茶混充台茶案件。（新竹地檢署提供）

新竹縣范姓茶業公司負責人為降低成本，竟將越南茶混充台灣茶販售，不法獲利超過223萬元，新竹地檢署起訴後全案移審新竹地院，范男卻在日前死亡，最後法官諭知全案判決不受理。

檢方調查，新竹縣范姓茶業公司負責人為降低營業成本，於110年1月至111年6月間，購買原產地為越南的境外茶葉，烘焙加工成仿臺灣高山茶口感及香氣之「手採四季」、「手採翠玉」、「手採烏龍」等品項茶葉，裝入外包裝印刷「臺灣匠藏高山茗茶」等字樣、「炭焙8號」茶葉裝入外包裝印刷「高山茶精工督製」等字樣，且產地均標示為臺灣的包裝內，假冒茶葉產地為臺灣；其後范男還開設蝦皮賣場販售，並記載「產地：台灣」等文字，因而獲利223萬元。

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新竹檢方依違反食品安全衛生管理法販賣假冒食品、刑法以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、販賣虛偽標記商品等罪嫌起訴范男。

全案前年10月起訴後移審新竹地院，然而范男卻於本月19日死亡，最後法官諭知判決不受理。

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