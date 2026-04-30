馬公北辰市場鋼彈事件 馬公市代會要求建立SOP

馬公市北辰市場鋼彈事件，市公所與代表會都表達看法。（莊國輝提供）

澎湖人潮密集的北辰市場，昨（29）日傳出鋼彈散落案件，引發各界關心。馬公市公所鄭重聲明第一時間已報警處理，但馬公市代會副主席莊國輝及代表黃旭輝等人都認為應建立相關危機事件處理SOP，不能推卸責任或出現管理空窗期，危及公共安全。

馬公市公所指出，事發地點位於大仁街與永安路交接口，屬市場外道路空間，並非北辰市場管理所轄管範圍，相關治安案件依法應由警察機關偵辦。管理員接獲通報後，除立即報警外也同步通知市場管理所所長，並向主任秘書回報，掌握現場狀況。

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馬公市長黃健忠表示，公共安全事件最重要的是即時處理與查明事實，而不是在案情未明前以片面資訊各自解讀。民意代表監督市政是責任，但監督更應建立在完整資訊與實際查證之上，避免誤導社會觀感，也避免讓第一線同仁承受不必要的指責。市政團隊該負責的絕不迴避。

馬公市代會副主席莊國輝表示，現場早在上午9時26分就已通報並同步報警，負責統籌的所長卻未到場，直到10時28分致電後，才有高層出面掌握狀況。中間這段無人指揮的空窗，就是應變失靈。

依據「北辰市場外圍攤販管理辦法」，事發地點與時間都在公所管理範圍內。公所卻對外表示並非北辰市場管理所轄管範圍，這根本與法規不符。黃旭輝代表則表示，在人潮最密集的尖峰時段傳出巨響並散落鋼珠，第一時間的危機處理與權責分工，確實是衡量一個行政團隊是否「進入狀況」的關鍵指標。

人來人往的北辰市場發生鋼彈事件，引發外界關心。（莊國輝提供）

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