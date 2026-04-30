焦糖香精調毒吸客！毒品工廠藏民宅 警破門撞見買家補貨

邱男被警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

52歲邱姓男子在新北市板橋區大觀路二段的租屋處私設毒品工廠，製作含二級毒品依托咪酯的「喪屍煙彈」。新北市刑警大隊昨發動突擊，進屋時現場除了大批分裝工具，還有2名疑似買家的男子上門尋貨；邱男見罪證確鑿，承認製造分裝，且為了銷路，還特別加了焦糖跟冰淇淋香精調味。

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新北市刑大偵七隊日前接獲線報，指稱板橋大觀路二段一處隱密公寓常有不明人士出入，疑似淪為毒品據點。專案小組經長期蒐證，昨持搜索票登門查緝，警方入內時，便嗅到屋內瀰漫一股混雜著化學味與甜膩焦糖香的怪味，現場除了電子爐、燒杯及注油針筒等設備，更發現還有2名男子疑似是買家，但沒有確切交易證據，警方將邱男與這2人帶回，疑似買家的2人暫列關係人，採尿送驗後請回。

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​警方調查，邱男為了吸引年輕族群及增加口感，在製作過程中加入冰淇淋與焦糖風味的香精調配。現場共計查扣安非他命2包、毛重逾200公克的依托咪酯油5罐、粉末1罐，及大量喪屍煙彈與空煙彈。

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面對警方查獲的整套「喪屍煙彈」生產線，邱男見大勢已去，自知難以抵賴，但只承認分裝製造並未販賣。警方強調，「依托咪酯」原本為麻醉藥劑，吸食後會出現肢體抽搐、意識喪失等喪屍症狀，後果不堪設想。警詢後，將邱男依毒品罪嫌移送法辦，並將持續向上溯源。

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警方扣回毒品工廠內所有器具、毒品原料、成品等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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