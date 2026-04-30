400萬「運兵車」倒路中央 身形婀娜女老闆成「嬌」點

400萬「運兵車」倒在路中央，婀娜身形女老闆到場欲哭無淚。（記者廖耀東攝）

台中市北屯區豐樂北二街與崇德八路口，今（30）日上午10時許發生一起對撞事故，一輛價值近400萬元的Toyota Alphard商務車，與載送食材的Mitsubishi 商用貨車發生碰撞。猛烈撞擊後，重達約2100公斤的商務車當場翻覆，橫躺路中央，場面驚險，交通一度受阻。

事故發生後，商務車車體嚴重毀損，安全氣囊全面爆開，從車頭延伸至側邊與車頂形成完整保護，駕駛雖受傷但仍意識清楚，第一時間自行報警求援，隨後送醫治療，所幸僅為輕傷。警方初步研判，不排除有駕駛未依號誌行駛導致事故，詳細原因仍待釐清。

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由於車輛翻覆且重量驚人，現場緊急調派兩台大型拖吊車到場協助排除。拖吊業者先以鋼索固定車體，再透過雙車同步拉抬，憑藉精準角度控制與經驗，成功將傾倒車輛翻回正面。過程中兩組拖吊人員分工明確、默契十足，展現高度專業技術，讓圍觀民眾直呼「像在看一場工程秀」。

商務車車主為一名女性企業主，事發當時未在車上，幸運躲過一劫。她接獲通知後趕抵現場，親自處理善後事宜，身形纖細、外型亮眼，在事故現場格外醒目。看著愛車幾近全毀，神情難掩低落！

第五分局警員呼籲，駕駛行經路口務必減速慢行、遵守交通號誌，以免因一時疏忽釀成事故，造成財物損失甚至人員傷亡。

400萬「運兵車」倒在路中央，婀娜身形女老闆到場欲哭無淚。（記者廖耀東攝）

400萬「運兵車」倒在路中央，拖吊的技術，考驗兩位司機的功力與默契。（記者廖耀東攝）

400萬「運兵車」倒在路中央，拖吊的技術，考驗兩位司機的功力與默契。（記者廖耀東攝）（記者廖耀東攝）

看著400萬「運兵車」倒在路中央，另一肇事的小貨卡司機僅僅輕微嚇到，呆坐路邊。（記者廖耀東攝）

小貨卡撞倒一旁水泥柱，可見當時的撞擊力道。（記者廖耀東攝）

400萬「運兵車」倒在路中央，婀娜身形女老闆到場欲哭無淚。（記者廖耀東攝）

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