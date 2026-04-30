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    八德公所2死車禍週年 民批市府毫無改進、草菅人命

    2026/04/30 15:04 記者謝武雄／桃園報導
    八德區公所去年4月30日發生一起2死車禍，如今已屆滿週年。（記者謝武雄攝）

    八德區公所去年4月30日發生一起2死車禍，如今已屆滿週年。（記者謝武雄攝）

    桃園市八德區公所去年4月30日發生2死重大車禍，事故屆滿週年，有民眾向本報投書指陳，道路交通安全會報裁示「不適合設置阻隔設施，爱不增設車阻」、「但若有類似事故，恐再發生一次...」，根本是草菅人命；公所表示，調查結果為駕駛逆向超速衝撞路口人行道，其調查結果及道安顧問皆認同不適宜設置阻隔設施。

    八德公所人員說，該公所轉角處路口係配合八德國小通學步道改善工程，除建立無障礙斜坡、障礙物移除及擴大過路停等空間等方式改善，公所退縮空間路口為推動友善通學步道環境，減少阻隔設施並提高無障礙環境，所以該路口維持與其他路口一致性質，暫緩設置阻隔設施。

    交通局官員表示，內政部國土管理署已經修改法令，可以就人行步道上裝設車阻，至於何種型式，還是要邀請相關單位現勘後決定，以不影響學生通學為原則。

    投書民眾指出，車禍發生後，大家都期待這個路口能有所改善，包括人行空間、車輛動線以及整體安全設計等，但從目前現場情況來看，整體改變仍不明顯，也無相關後續規劃。

    他說，大家最在意的不只是有沒有做，而是做到哪裡、什麼時候會完成，況且目前資訊相對有限，外界較難掌握實際進度，向市政信箱投書，僅獲說明「依事故調查結果係肇因駕駛操作問題，道路交通安全會報裁示，不適合設置阻隔設施，爰不增設車阻」，明顯擺爛不作為。

    該事故發生於去年4月30日上午，1輛由八德三元宮往八德區公所方向行駛的灰色豐田轎車，在經過興豐路口時，突然衝向對面的八德區公所，撞上2位洽公完畢民眾，由於撞擊力過大，2人最終不治。

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