保全PO監控照稱「房間隨我看」新北北海溫泉洲際酒店報警

新北市北海溫泉洲際酒店員工PO文一晚一萬多房間隨便看，業者致歉並究責。（記者盧賢秀翻攝）

新北市北海溫泉洲際酒店1名員工，在社群平台貼出監控室與多個監視器畫面同框的自拍照，指「1晚1萬多元的房間隨便我看超爽」，引發網友砲轟影響客戶隱私「不敢住」！酒店業者今天發聲明表示「已於第一時間停止該員所有工作權限」，「監視器僅限監控公共區域未涉及私人空間」，業者深表歉意並報警處理。

一名網友在Threads上貼出在監控室與多個監視器畫面同框的照片，指「在五星級飯店上班，1晚1萬多塊的房間隨便我看超爽！不過台灣住宿真的很貴，我有那個錢我也不花錢住，不如拿去出國玩更爽。」目前已刪文。

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網友留言認為「這是資安漏洞，不敢住了」、「飯店是否有做好員工訓練？」、「住你們的飯店會被工作人員隨便看到爽嗎？」等質疑聲音。

北海溫泉洲際酒店今天發表聲明表示，事發當日已立即啟動檢視程序，第一時間停止該員所有工作權限，並要求當事人刪除所有相關內容。

業者指出，對客戶的隱私及安全非常重視，酒店的所有監視器僅用於監控公共區域，絕不涉及任何私人空間領域，同時依政府相關法規，定期進行反針孔攝影的偵測檢查。

業者表示，該工作人員行為已嚴重違反酒店個資保護規定及相關法規，深表歉意，已向警方通報、配合調查與釐清事實，確保客戶隱私與安全受到最妥善的保障。

新北市北海溫泉洲際酒店。（記者盧賢秀翻攝）

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