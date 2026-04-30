婦科內診「變態眼神」風波！醫遭控性騷挨罰2萬 行政訴訟逆轉

台中高等行政法院判決撤銷原性騷擾裁罰處分，全案仍可上訴。（資料照）

台中市一名女子日前申訴婦產科內診取樣過程中，因醫療操作及互動方式讓其感到不適，指控醫師在說明病況時神情帶有「異樣愉悅感」，醫師遭認定性騷成立並裁罰2萬元，台中高等行政法院審理後認為醫師行為具專業必要性，眼神指控僅屬「主觀臆測」，裁定撤銷原性騷擾處分，仍可上訴。

事件發生於2022年間，女子接受婦科內診檢查，醫師於採樣後進行說明，並以實際檢體輔助解釋病況，女子事後主張，過程中醫師眼神及詢問方式使其感到極度不適，因此提出性騷擾申訴，全案經台中市性騷擾防治委員會調查認定「性騷擾事件成立」，裁處醫師2萬元罰鍰。

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醫師不服裁決2次申訴未果，再提出訴願仍遭駁回，進而提起行政訴訟，醫師在訴訟中主張，婦科內診與取樣本屬標準醫療程序，將檢體向患者說明亦為臨床上常見衛教行為，目的在於讓病患理解病情，並無任何不當意圖，亦未逾越醫療必要範圍。

台中高等行政法院審理指出，婦科診療本身涉及高度隱私與敏感部位，患者在過程中產生緊張、不安或心理壓力，屬可理解之情況，但不能僅因主觀感受即認定醫師有性騷擾行為，合議庭認為，本案醫療行為仍在合理專業範圍內，應屬正當業務行為。

針對女子所稱醫師「眼神帶有變態愉悅感」等指控，法院認為此類對神情的判斷多屬個人感受與主觀解讀，難以作為法律上認定不當行為之依據，認為原處分與訴願認定性騷擾成立有所違誤，判決撤銷原性騷擾裁罰處分，全案仍可上訴。

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