下班時段火燒車 勇警衝百米頂高溫救火

警員魏碩亨不畏高溫奔百米救火。（記者徐聖倫翻攝）

新北市林口昨傍晚發生火燒車意外，吳姓婦人駕車行經下班車流量極大的文化一路一段時，車輛引擎室竟突竄火舌，嚇得她倉促跳車逃生。林口分局文化派出所警員魏碩亨獲報到場，眼見火勢一發不可收拾，竟發揮百米衝刺速度，奔回僅百公尺遠的派出所搬運滅火器，在消防隊趕抵前先行壓制火勢，所幸未造成人員傷亡。

​據了解，55歲的吳婦昨晚間6時許駕車沿林口文化一路一段往龜山行駛，在麗園一街口等候紅燈時，車頭引擎蓋縫隙竟冒出陣陣濃煙，隨即火光竄出。由於正值通勤尖峰時段，內側車道受阻導致後方車流瞬間回堵，路過民眾紛紛閃避。

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魏員第一時間抵達現場，評估火勢有擴大疑慮，現場距離派出所不到100公尺，他當機立斷跑回駐地扛起滅火器，折返火場後頂著高溫與刺鼻濃煙，對準起火點猛力灌救；後續支援同仁也接力送來滅火器，成功在消防隊到場前控制火情，避免波及鄰近車輛。

​消防隊隨後趕抵徹底熄滅殘火，確認無人傷亡。警方為維持交通順暢，同步聯繫拖吊業者於30分鐘內排除事故現場。至於車輛起火確切原因，仍待消防局災火調查科人員進一步鑑識釐清。

消防人員接手即刻將火勢撲滅。（記者徐聖倫翻攝）

起火的轎車被拖吊車拉走。（記者徐聖倫翻攝）

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