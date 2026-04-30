柯文哲一審判17年！北檢上訴列2500字理由 爭1500萬賄款認定

柯文哲涉京華城容積率及政治獻金等弊案，一審判處有期徒刑17年，台北地檢署今於上訴期限最後一日提起上訴，認為原判決在事實認定及量刑上均有不當，且刑度過輕，要求二審重新審酌。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲於台北市長任內深陷京華城及政治獻金等弊案，台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪及刑法公益侵占罪、背信罪等4罪起訴，並求刑28年半，一審判處有期徒刑17年。北檢今於上訴期限最後一日提起上訴，提出多達2500字的上訴理由，指原判決在犯罪事實認定、證據評價及量刑基礎上有所不當，且量刑過輕，要求二審重新審酌全案犯罪結構與責任歸屬。

北院一審依違背職務收賄、公益侵占及背信等罪，對柯文哲合併判刑17年、褫奪公權6年，並沒收犯罪所得1260萬元；威京集團主席沈慶京判刑10年，台北市議員應曉薇判15年6月並沒收5250萬元及相關不法利益，全案可上訴。其餘被告中，黃景茂判6年6月、李文宗4年6月、李文娟2年4月、端木正1年；彭振聲2年、邵琇珮1年3月均緩刑3年，吳順民及張志澄獲判無罪。

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北檢今提上訴，就柯文哲、沈慶京涉貪部分，主張原判決未完整認定兩人於2022年2月間共同施壓證人林崇傑等情節，影響犯罪事實完整性及量刑基礎。在收賄認定上，法院未將「現金1500萬元賄款」納入有罪認定有所不當，相關工作簿性質應屬帳冊文件，且與通訊紀錄及資金提領時間高度吻合，具備補強證據效力。

李文宗部分，北檢則指其早已知悉京華城案相關訴求，並曾參與市府會議及相關會面過程，訊息內容也顯示其對案情具有高度理解，仍涉入協調行為，應重新評價其涉案程度。

至於張志澄涉行賄部分，北檢表示，他明知捐款目的與京華城案具關聯，仍依指示以人頭名義進行捐款，並實際參與土地開發相關業務，應認定為行賄共犯關係。

針對吳順民，北檢指其實際代行議員助理職權，與威京集團間的薪資給付及協調行為具有高度關聯，即便以顧問對價形式包裝，仍應成立圖利共犯。

另就政治獻金部分，北檢認為，柯文哲等人透過公司操作侵占政治獻金及剩餘款項達6000餘萬元，並非單純投資安排，而是具有明確不法獲利意圖。

北檢強調，原判決對多名被告行為對政治獻金制度、公務員廉潔及司法公信力所造成的影響評價不足，包括柯文哲、沈慶京、應曉薇、黃景茂及端木正等人量刑均有過輕。其中並提及，沈慶京以鉅額資金介入公務決策，柯文哲等人涉入收賄與圖利結構，應從重量刑。

北檢指出，本次上訴針對原判決在事實認定、法律適用及量刑評價的全面檢視，後續將由二審高等法院進一步審理。

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