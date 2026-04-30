查扣娃娃機A走「財神爺」恐賠上退休金！ 貪警起訴將停職

台中大甲分局曾姓巡佐，拿走扣押的600元財神爺公仔，台中地檢署依貪汙罪起訴，若判刑確定被免職恐因此賠上退休金。（記者陳建志攝）

時任台中市警局大甲分局日南派出所曾姓巡佐（56歲），2024年底支援分局臨檢娃娃機台勤務，當場查扣5台機台和10個公仔，沒想到曾男事後竟將其中一個扣押，價值約600元的財神爺公仔據為己有，同事發現短少向所長報告調閱監視器後得知上情，檢方偵辦時曾男一度辯稱是要還給場主，後來坦承犯行並繳回犯罪所得，檢方近日依貪污罪嫌起訴，因是5年以上重罪，警局收到起訴書將給予停職處分。

中檢起訴指稱，大甲分局行政組接獲民眾檢舉，一處夾娃娃機店的機台有違反電子遊戲場業管理條例的情形，2024年12月19日安排前往臨檢，並指派時任日南派出所的曾姓巡佐和甘姓員警支援勤務，因發現其中5台的選物販賣機遊玩方式具有射倖性，而通知吳姓場主到場，將5台機台還有10個公仔扣押，並由曾姓巡佐兩人載回派出所，擺放在機車停車棚。

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沒想到曾姓巡佐，去年1月3日上午10點多，伸手進機台內，取出一個價值約600元的財神爺公仔，打開外包裝後放在自己的辦公室抽屜占為己所，隔天派出所員警發現公仔少一個向所長報告，所長指示調閱監視器後發現是曾男拿走，要求他放回，不過因包裝外盒已被回收業者收走。

曾男當天晚上返所，先將扣案的財神爺公仔裝入粉紅色外盒放回機台，再自行購買一個盒裝財神爺公仔後放進機台，將扣案財神爺公仔帶回家，直到同年月27日分局派員到曾男家中扣得該公仔才得知上情。

曾男在偵訊時一度辯稱，當天經過機台發現1個公仔沒有編號，因有交待甘姓員警沒有編號的公仔不要扣，就取出來，因外盒很髒，先把外盒拆下放在車棚旁置物堆上，將公仔放到自己公文櫃內，打算通知吳姓場主領回，但甘男和吳男都否認曾男的說法。

檢察官近日依貪污治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪將他起訴，因曾男後來在偵查中自白犯行，並自動繳交全部所得財物600元，且所犯情節尚屬輕微，所得財物也在5萬元以下，建請法院依法減刑。

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