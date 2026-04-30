宜蘭24歲警執勤遭撞 撐過23次手術後今順利出院

宜蘭一名員警去年底遭車禍重創命危，經跨院接力搶救，在台北榮總接受23次手術與30次高壓氧治療，並配合復健，歷時近5個月後，今天成功出院。院長陳威明（見圖）感謝醫療團隊付出，強調醫療體系與第一線人員彼此守護，展現撐起生命的力量。（資料照）

宜蘭一名員警去年底遭車禍重創命危，經跨院接力搶救，在台北榮總接受23次手術與30次高壓氧治療，並配合復健，歷時近5個月後，今天成功出院。院長陳威明感謝醫療團隊付出，強調醫療體系與第一線人員彼此守護，展現撐起生命的力量。

事件發生在去年12月初，一名24歲林姓員警在執行副總統蕭美琴視察行程交管勤務時，遭疏忽駕駛直接撞擊，還跌落水溝，傷勢極為嚴重。第一時間由國立陽明交通大學附設醫院接手急救，醫療團隊迅速穩定血壓並處理傷口，成功替後續治療爭取關鍵時間。

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當天深夜，傷者轉送至台北榮總，展開漫長醫療歷程。院方指出，病患在加護病房期間共歷經23次手術、30次高壓氧治療，並搭配高強度復健計畫。期間動員醫師、護理師、治療師等跨科團隊日夜守護，只為撐住一線生機。

經過近5個月努力，患者終於順利出院。陳威明表示，後續復健仍是一條長路，醫院也會持續提供協助，期盼他早日重返工作崗位。

陳威明感謝所有醫療同仁的付出，強調正是專業與堅持，讓原本艱難的醫療過程一步步走向希望，也讓奇蹟成真。他同時感謝社會各界的關心與支持，為病患與家屬帶來持續前行的力量。

他也提到，警察、消防、海巡等第一線人員守護社會安全，而醫療體系則在背後守護他們的健康，彼此形成一股互相支撐的力量。未來台北榮總將持續以專業與使命感，守護每一位守護國家的人。

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