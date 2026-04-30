台中補教師誘騙未成年小兄妹拍裸照 辯「帳號遭駭客入侵」被打臉重判

台中高分院維持一審原判，重判賴男11年。（資料照）

曾任補習班老師的賴姓男子，涉在網路化名誘騙、脅迫一對讀國中、國小的兄妹拍攝裸照，案件審理時，賴雖矢口否認涉案辯稱帳號遭駭客入侵，但未被採信，法官依脅迫使兒童自行拍攝性影像罪，判刑11年，台中高分院二審近日審結，駁回上訴，維持原判。

經查，賴男於2022年5月間申設IG帳號，將暱稱取為「美樂蒂」，同年6月，透過該帳號認識10歲女童，在明知女童未成年下，仍詢問女童「要不要玩大人的遊戲」，誘騙女童拍攝裸照，賴男後續又認識女童的15歲胞兄，竟稱握有其胞妹裸照，需完成「10個任務」才肯刪除，脅迫兄妹拍攝裸體環抱、互摸下體的性影像。

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案發後家長發現異狀報警，全案曝光，檢方依違反兒少性剝削條例罪起訴賴男，台中地院審理時，發現涉案IG帳號多次透過賴男住處WiFi及其名下行動門號登入，並比對手機使用紀錄與通聯資料，認定操作軌跡與賴男生活高度重疊，賴男雖辯稱上班忙碌、手機遭他人入侵，但法院檢視其打卡紀錄及通訊軌跡後，認為其說詞前後矛盾，難以採信。

一審據此認定犯罪事證明確，依脅迫使兒童自行拍攝性影像罪，判刑11年，案件上訴後，台中高分院認為，一審已完整調查數位證據及相關證詞，足以認定犯罪事實，但賴男迄今仍否認犯行，且未獲被害人家屬諒解，顯示欠缺悔意，原判量刑並無不當，因此駁回上訴，維持原判決，仍可上訴。

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