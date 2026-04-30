台南女警車禍亡！肇事女大生未道歉引眾怒 崑山科大發聲明

台南28歲女警車禍身亡案，肇事女大生的學校崑山科技大學30日發出公開聲明。（校方提供）

台南市第四警分局28歲女警鄭詠心，28日騎機車遭後方20歲女大生機車騎士追撞倒地，隨即遭遊覽車輾斃，女學生當下關心車損、未道歉一事，引發不少民眾憤怒議論，女學生就讀的崑山科技大學臉書粉專也遭留言炎上。校方今（30）日發出公開聲明，表示對不幸罹難的女警及其家屬致上最深沉的哀悼，並呼籲各界冷靜與理性，「讓教育回歸教育，司法回歸司法」。

校方聲明中指出，對於近日在校外發生的交通憾事，全體師生深感悲慟與萬分痛心，面對生命的消逝，任何文字都難以表達內心的沉痛，理解社會大眾的關注與憤慨，但學校擁有10萬多名在各領域兢兢業業、回饋社會的優秀學子與校友，呼籲各界保持冷靜與理性，停止對師生的個資侵害與言語暴力，讓司法程序能公正審理，讓教育場域恢復平靜。

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校方強調，針對該事件，後續將不再接受媒體採訪或個別回應，將資源全力投入校內教育的持續改善。

而校方也將深化學生的交通與法治教育，對於近日網路社群出現大量對該校師生的無差別言論攻擊與個資肉搜，導致許多無辜學生承受巨大的心理壓力、誤解與指責，學校學輔中心也已開啟「專案諮商窗口」，全力支持受影響的師生，確保學習環境的安寧與心理健康。

台南28歲女警車禍身亡案，肇事女大生的學校崑山科技大學30日發出公開聲明。（校方提供）

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