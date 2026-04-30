萬一油鍋起火 竹縣消防局提醒一件事千萬不能做

油鍋起火切勿以水滅火，易使火勢擴大及人員受傷。圖中油鍋內留有圓形被油包覆水，地面有飛濺的油漬痕。（新竹縣政府消防局提供）

使用瓦斯爐煮東西，人卻外出！新竹縣爐火烹調火警自去年迄今已發生87件，令人憂心的是，多數煮菜者外出不在家，多半是鄰居發現異狀因而報案；除了牢記「人離火熄」守則，縣府消防局特別提醒， 遇這類火警切勿潑水，以免小火演變為失控大火。

消防局統計，經分析87件爐火烹調火警，以油鍋起火及乾燒為主要類型，當爐火持續加熱沙拉油，油溫上升至260度便會裂解、發煙，當油溫達340度左右，則會起火燃燒。這時，絕對不能用水潑向油鍋，此種錯誤滅火方式，將導致火勢迅速擴大，同時產生大量高溫水蒸氣，並伴隨熱油噴濺，恐灼傷滅火者。

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消防局指出，民眾如遇油鍋起火，若火勢尚小可接近處理，可依下列步驟進行初期滅火：1.使用鍋蓋由身體前方向鍋面平穩覆蓋，阻絕空氣。2.關閉爐火及瓦斯開關，停止熱源供應。3.靜置待鍋具充分冷卻後，再行處理。

萬一火勢延燒至抽油煙機，或是廚房濃煙密布難以靠近，應立即呼喊家人逃生避難並撥打119報案，切勿勉強滅火，以免延誤逃生時機或使火勢擴大。

消防局提醒民眾，廚房用火看似日常，卻潛藏高度風險，應落實「人離火熄」守則，並建議選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能的爐具，若不小心忘記關閉爐火，當爐頭探針溫度偵測到爐底溫度過高，將會自動關火，保障居家安全。

新竹縣消防局說明，民眾如遇油鍋起火，若火勢尚小可接近處理，可依步驟進行初期滅火。（新竹縣政府消防局提供）

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