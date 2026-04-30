台北惡保母虐打6月男嬰致腦傷死亡 更一審重判9年

台北市保母覃燕屏不耐男嬰哭鬧，竟一時情緒失控，使他左腦受強力撞擊，致全身癱軟，送醫急救後宣告不治。高院更一審今認定覃女故意傷害男嬰致死，改判回9年有期徒刑。示意圖。（歐新社）

台北市保母覃燕屏8年前受託照顧6個月大的男嬰，因不耐男嬰哭鬧，竟一時情緒失控，使他左腦受強力撞擊，致全身癱軟，送醫急救後宣告不治，覃女辯稱是男嬰自行擦撞嬰兒床護欄所致；一審台北地院依成年人故意傷害兒童致死罪，將她重判9年徒刑，高等法院二審改依過失傷害致死罪判3年6月，但被最高法院撤銷發回，高院更一審今認定覃女故意傷害男嬰致死，改判回9年有期徒刑。仍可上訴。

法醫解剖發現，男嬰受到「對撞性」硬腦膜出血等致命傷，台大醫院鑑定認為男嬰左額傷勢屬「兒虐性腦傷」，乃故意虐打所致，排除意外所致的傷害。

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判決指出，60餘歲的覃女領有保母人員專業證照，受雇自2018年3月1日起，每週一到五中午12時到晚間7時，在其住處照顧僅3個月的男嬰，不料3個月後，同年6月25日下午3時，覃女慌張告知男嬰的父母，表示男嬰有異狀，且身體癱軟，男嬰的祖父獲悉後前往查看，見狀急送醫急救。

醫院診斷發現男嬰左額遭受強力撞擊，出現「對撞性」硬腦膜下出血、腦幹損傷、大腦及小腦挫傷出血、兩眼視網膜出血，雖極力搶救，仍因傷勢太重，延至同年7月17日宣告不治。男嬰父母提告兒子遭保母凌虐致死。

北檢調查，事發時覃女同時受託照顧6月死者和另一3月嬰兒，沒有其他人在場，對照男嬰的左額強力撞擊傷勢、顱內出血，認定是覃女故意造成，依傷害致死罪起訴。覃女否認故意傷害，辯稱從未讓男嬰頭部受到碰撞，當天下午2時她抱起男嬰時，發現他全身癱軟，頭上只有擦傷、沒有瘀傷，應是男嬰自行擦撞到嬰兒床護欄所致。

但解剖結果顯示，男嬰左額傷是受到強力撞擊的新傷，男嬰當時還不會自行翻滾或爬行，應是外力所致；台大醫院鑑定認為，男嬰的傷勢符合醫學上的「兒虐性腦傷」，顯是遭到不當對待。

一審北院認為，案發前一個月男嬰的腳即有瘀傷，案發前幾天右前額出現擦傷，覃女已坦承是照顧疏失所致，且她在警訊、檢方偵訊時均供稱，案發當天男嬰一直反覆哭鬧，她拍他屁股比較久才能睡覺，認定是覃女情緒失控而傷害男嬰，不採信辯詞，依傷害致死罪重判9年。

二審高院認為證據不足以證明覃女是故意傷害男嬰，撤銷改依過失傷害致人於死罪改判3年半徒刑；但最高法院認為二審事實調查未詳盡，理由也不完備，發回高院更審。

高院更一審審理後認定，覃女明知男嬰僅為 6個月的嬰幼兒，腦部之結構發育未臻成熟，較一般成年人脆弱，她客觀上能預見幼兒的腦部若遭受強力撞擊，可能導致死亡的結果，竟因男童哭鬧而情緒失控，基於傷害犯意，以移動身體的方式使男嬰左額遭受強力撞擊，致傷重而亡，且犯後否認犯行，未見悔意，故維持第一審判決，依成年人故意傷害兒童致死罪，判處9年有期徒刑。全案仍可上訴。

男嬰父母另提民事求償，一審判覃女應賠償200萬元，未上訴而確定。

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