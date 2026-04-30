嘉義縣警用車輛大規模汰舊換新 新車投入第一線治安工作

嘉義縣全新警用車輛將投入第一線治安工作。（記者林宜樟攝）

為強化嘉義縣治安量能，提升員警執勤效率與安全，嘉義縣政府今年編列2562萬8000元經費汰換老舊警用車輛，今天進行授車暨校閱儀式，全新巡邏車18輛、偵防車2輛、地磅車1輛及巡邏機車80輛，將立即配發至各外勤單位，投入維護治安的第一線。

嘉義縣長翁章梁、嘉義縣警察局長古瑞麟等今天進行校閱，宣示縣府致力打造「安心、安定、安全」家園的決心；翁章梁說，嘉義縣幅員遼闊，山區崎嶇與沿海海風侵蝕，警用車輛耗損快速，多輛警用車輛已屆使用年限，因此進行汰換，全新警用車輛已全數完成驗收，將配發到各單位。

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翁章梁說，嘉義縣治安有兩大重要面向「竊盜案件預防與偵破」及「轄區治安不容挑戰」，新購警用車輛投入將能有效提升打擊犯罪效能，為縣民建構安全的居住環境。

為落實警察待遇合理化，並提升基層工作誘因，縣政府於2025年12月10日同意提升刑事加成及勤務繁重加成，經行政院於今年2月12日核定並溯自今年3月1日起施行，其中刑事加成調升至八成（約增1940元），勤務繁重加成最高四成支給，依單位勤務繁重程度分三級發放（約增2716至3880元）。

古瑞麟感謝縣府及縣議會支持，雖然嘉義縣財政受限無法全面即時汰換所有逾齡車輛，但透過每年逐步更新，能有效降低老舊警用車輛的比例，期許全體員警能秉持「保養重於維修、維修重於購置」的觀念，延長警用裝備的使用壽命，確保裝備維持最佳狀態，提升執勤安全性與機動性；並感謝縣長、縣府團隊及議會在警察人事經費上的支持，讓同仁待遇福利獲得實質增加，有效提升員警士氣與治安量能，讓地方政府成為警察人員強而有力的後盾。

嘉義縣長翁章梁進行授車暨校閱儀式。（記者林宜樟攝）

翁章梁期許警方為縣民建構安全的居住環境。（記者林宜樟攝）

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