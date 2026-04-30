為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中尖峰路口突刁車塞爆！ 警一推竟神奇復活 駕駛看傻雙手合十道謝

    2026/04/30 12:48 記者許國楨／台中報導
    員警協助將拋錨轎車推到路旁。（民眾提供）

    員警協助將拋錨轎車推到路旁。（民眾提供）

    台中市北屯區昨晚下班尖峰時段上演一場「神奇救車記」！一輛白色轎車行經路口前時，突然在車陣中熄火拋錨，瞬間卡在馬路中央動彈不得，後方汽機車頓時塞爆只能頻頻跨越雙黃線閃避，險象環生，讓駕駛急得滿頭大汗，員警剛好巡經見狀協助推車時，轎車竟奇蹟發動，讓駕駛雙手合十非常感謝員警的救援。

    據了解，陳姓男子當時開車正沿太原路三段往東行駛，未料車輛疑因老舊零件故障，竟在接近北屯路路口時突然熄火，怎麼發都發不起來，因正值下班與晚餐時段，車流量相當大，整條道路一下子陷入混亂。

    所幸，第五分局北屯派出所員警邱先立、楊子慧剛好巡邏經過，發現狀況後立刻上前協助，兩人見車流不斷湧現，擔心發生追撞事故，當機立斷先協助指揮交通，再合力將故障車輛往路旁較安全的空曠處推移。

    沒想到就在員警卯足全力向前一推的瞬間，原本毫無反應的車輛竟突然「復活」，引擎順利發動，現場所有人都忍不住驚呼，連陳男自己都看傻了眼，他當場雙手合十，頻頻向員警道謝，直呼實在太神了。

    第五分局提醒民眾，開車上路前應先檢查五油、三水及輪胎狀況，避免車輛半路故障，若不幸在車道中拋錨，務必先開啟故障警示燈，並在車後適當距離放置三角警示牌，爭取安全緩衝空間，降低二次事故風險。

    轎車隨後竟奇蹟發動，讓駕駛十分感謝員警的神救援。（民眾提供）

    轎車隨後竟奇蹟發動，讓駕駛十分感謝員警的神救援。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播