台中尖峰路口突刁車塞爆！ 警一推竟神奇復活 駕駛看傻雙手合十道謝

員警協助將拋錨轎車推到路旁。（民眾提供）

台中市北屯區昨晚下班尖峰時段上演一場「神奇救車記」！一輛白色轎車行經路口前時，突然在車陣中熄火拋錨，瞬間卡在馬路中央動彈不得，後方汽機車頓時塞爆只能頻頻跨越雙黃線閃避，險象環生，讓駕駛急得滿頭大汗，員警剛好巡經見狀協助推車時，轎車竟奇蹟發動，讓駕駛雙手合十非常感謝員警的救援。

據了解，陳姓男子當時開車正沿太原路三段往東行駛，未料車輛疑因老舊零件故障，竟在接近北屯路路口時突然熄火，怎麼發都發不起來，因正值下班與晚餐時段，車流量相當大，整條道路一下子陷入混亂。

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所幸，第五分局北屯派出所員警邱先立、楊子慧剛好巡邏經過，發現狀況後立刻上前協助，兩人見車流不斷湧現，擔心發生追撞事故，當機立斷先協助指揮交通，再合力將故障車輛往路旁較安全的空曠處推移。

沒想到就在員警卯足全力向前一推的瞬間，原本毫無反應的車輛竟突然「復活」，引擎順利發動，現場所有人都忍不住驚呼，連陳男自己都看傻了眼，他當場雙手合十，頻頻向員警道謝，直呼實在太神了。

第五分局提醒民眾，開車上路前應先檢查五油、三水及輪胎狀況，避免車輛半路故障，若不幸在車道中拋錨，務必先開啟故障警示燈，並在車後適當距離放置三角警示牌，爭取安全緩衝空間，降低二次事故風險。

轎車隨後竟奇蹟發動，讓駕駛十分感謝員警的神救援。（民眾提供）

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