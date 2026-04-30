爆日春木瓜牛奶用發霉爛瓜 網友涉加重誹謗起訴

吳姓男子爆料指稱連鎖飲品店使用發霉木瓜製作飲品，遭加盟商提告誹謗，北檢偵結後依加重誹謗等2罪嫌起訴。圖為「日春木瓜牛奶」門市示意圖。（資料照）

知名連鎖飲品「日春木瓜牛奶」去年捲入食安爆料糾紛，一名曾任職於該公司的吳姓員工，因在社群媒體上指稱分店使用發霉木瓜製作飲料，遭加盟商提告妨害名譽。台北地檢署偵查認為，吳男在未經嚴謹查證的情況下，散布足以毀損店家商譽的不實言論，依加重誹謗、加重妨害信用等罪嫌將其提起公訴。

起訴書指出，吳男自2024年9月至2025年2月曾受僱於日春餐飲公司，並多次在擁有百萬成員的臉書社團「爆料公社二社」發文，指稱日春木瓜牛奶使用的木瓜即使已經發霉、腐爛，公司仍要求員工將腐爛部分削除後繼續製作販售，並稱「發霉發爛的西瓜上班來就先削完了，來查也查不到」、「我講的那些店不一定會喝到發霉發爛的西瓜，但是也會有機會喝到」等語。

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吳男並在貼文中點名台北信義區新光三越A8店等多家百貨門市，列為所謂「黑名單」，稱店家會取得免費瑕疵水果以降低成本，相關內容引發社會對食安疑慮與高度關注。爭議發酵後，加盟商康那芝公司及負責人林先生強調爆料內容純屬子虛烏有，並報警處理。

檢方調查發現，吳男雖曾在日春集團的直營店工作過，但從未在被點名的新光三越A8店任職。吳男則辯稱，其言論是基於與公司高層的對話紀錄及個人觀察，但檢方認為，相關截圖僅能證明進貨事實，無法證實A8店有將發霉木瓜製作成飲料販售的具體行為。

檢察官也在起訴書中強調，憲法雖保障言論自由，但散布者在發布涉及他人名譽及信用的負面言論前，負有事前合理查證的義務，若僅憑個人臆測或片面資訊便公開指控特定業者，將對企業經營造成難以挽回的損失，吳男在發文中雖附上發霉水果照片，卻無法證明其與被指控門市的直接關聯，且在他人提醒後仍未修正內容，其惡意情事甚為明顯。

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