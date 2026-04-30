涉替詐團洗錢逾千萬2人交保！太金票券喊冤：成「三角詐欺」受害人

太金公司委任的律師、曾任雄檢主任檢察官陳建州（右）解釋案情。（記者黃佳琳攝）

全台有多個據點的太金票券，被檢調發現疑與詐騙集團勾結，涉嫌替詐團洗錢逾千萬元，公司沈姓少東和謝姓女分店長被雄檢聲押，但法官裁定兩人各以60萬及30萬元交保，並限制出境出海。太金公司今大動作召開記者會，強調整起事件是遭到詐騙集團惡意利用，成為「三角詐欺」的受害人，公司絕無涉及任何詐欺或洗錢等不法行為。

太金公司委任的律師、曾任雄檢主任檢察官陳建州說，此次爭議源於沈姓少東個人經營的其他事業，曾與海外合法物流業者進行兩岸貿易，協助貨款結算；原本單純的商業行為，卻遭詐騙集團鎖定，疑似先詐騙被害人款項，再假扮買家向供應商下單，並將詐得資金作為貨款交付，藉此取得商品。

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對於外界質疑太金公司牟取不法獲利，太金駁斥，指該筆爭議交易並未帶給公司任何報酬。陳建州說直言：「若明知有刑責風險卻還不賺錢，根本不合常理」，強調公司完全沒有作案動機。

太金公司表示，目前已全力配合司法調查，提供所有交易紀錄與通訊內容協助釐清案情。因連日風波已嚴重衝擊商譽及市場信心，公司除對未經查證的揣測深感遺憾外，未來將強化交易審查機制，避免再遭不法利用，並將依法捍衛清白，期盼司法早日還公道。

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