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    首頁 > 社會

    畫面曝光！慘遭拘禁凌虐丟包急診室 宜蘭男子恢復意識

    2026/04/30 11:54 記者江志雄／宜蘭報導
    嫌犯被帶回羅東警分局偵辦，其中2人昨晚被法官裁定羈押禁見。（圖由警方提供）

    嫌犯被帶回羅東警分局偵辦，其中2人昨晚被法官裁定羈押禁見。（圖由警方提供）

    宜蘭縣一名45歲陳姓男子，疑與友人發生毒品糾紛，慘遭拘禁凌虐導致橫紋肌溶解症，被丟包醫院急診室，監視畫面顯示，陳男被送達醫院時坐上輪椅，推進急診室後突然失去呼吸、心跳，經過搶救恢復意識，涉案的簡姓及許姓嫌犯昨晚被羈押禁見。

    許姓嫌犯接受調查時供稱，陳姓被害人積欠他18萬元，27日偕友堵人將他拘禁討債，至於18萬元是否毒品買賣價金？並未進一步說明。

    羅東警分局今天（30日）公布偵辦畫面，28日下午3點，1輛轎車開抵羅東博愛醫院急診室，駕駛下車後將車上1名受傷男子攙扶下來，坐上醫院保全推來的輪椅，受傷男子當時看起來還有意識，不料，推進急診室後失去生命徵象，醫護人員當場急救，將他從鬼門關前拉回，目前在加護病房觀察。

    陳男被丟包醫院急診室時傷痕累累，並有多處鈍器挫傷，疑遭凌虐毆打，警方報請檢察官指揮偵辦，並調閱通聯紀錄查出涉案人身分，28日晚間持搜索票，在五結鄉拘提3名嫌犯到案，29日下午移送法辦，其中1人犯罪嫌疑不足請回，49歲簡姓男子、44歲許姓男子涉犯殺人未遂罪，昨晚被羈押禁見。

    檢警調查，陳姓男子有毒品前科，透過毒品圈管道結識嫌犯，陳男與許姓嫌犯疑有毒品價金糾紛，被人拘禁協商債務，過程中遭到拳打腳踢及鈍器重擊，陳男不堪凌虐奄奄一息，許男等人開車將他送去醫院急診室丟包，不過案發經過仍有諸多疑點，有待檢警進一步調查釐清。

    陳男主要傷勢為橫紋肌溶解症、急性腎衰竭、肢體多處瘀青，已恢復意識，生命徵象穩定。

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    宜蘭縣一名歲陳姓男子遭拘禁凌虐後，28日下午被丟包在羅東博愛醫院急診室（紅圈處）。（圖由警方提供）

    宜蘭縣一名歲陳姓男子遭拘禁凌虐後，28日下午被丟包在羅東博愛醫院急診室（紅圈處）。（圖由警方提供）

    羅東警方將嫌犯拘提到案。（圖由警方提供）

    羅東警方將嫌犯拘提到案。（圖由警方提供）

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