月薪2萬爽刷黑卡開保時捷 女會計與副董關係「說不清」還A走2億

南部某知名營造廠副董與女會計勾結，從公司A走2億多元。示意圖。（資料照）

在某知名營造公司擔任會計工作的高姓女子，入職時月薪僅兩萬元，後來雖調薪到5、6萬，但卻能拿「黑卡」消費，開著保時捷跑車，還幫弟弟支付150萬元的參加豪華歐洲旅行團費；檢調查出高女與公司張姓副董有「說不清」的關係，更聯手從公司A走2億多元，雄檢偵結後依詐欺等罪起訴高家姊弟及張姓副董。

檢方指出，該營造公司專門承接政府大型公共工程標案，在南部營造業頗有名氣，72歲的張男2011年至2022年間擔任該營造公司副董事長，負責審視投標案件及工地現場監督。而高女從1996年進入公司擔任會計，入職時月薪僅2萬元，後來調薪到5、6萬元。

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檢調查出，張男利用利用職務之便，透過在工程案件中浮報預算、虛開發票等方式，將溢領的款項轉入特定人頭帳戶，而高女則從旁協助製作不實單據，協助張男從公司A錢。

檢調追查時發現，年薪不到百萬的高女，不但開著保時捷，手上還擁有年費16萬元的美國運通黑卡，甚至幫忙支付弟弟參加參加豪華歐洲旅行團的150萬元團費，生活相當闊綽；3人到案後都否認涉案，高女還語帶神秘，承認自己的錢是被包養而來，但不能說是誰包養她。

由於案件曝光後，高女已主動歸還公司1億5千多萬元，但仍有9千多萬的虛增盈餘款項未歸還，檢方認為高女等人犯後態度不佳，依詐欺、洗錢防制法及商業會計法等罪起訴，並建請法院從重量刑。

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