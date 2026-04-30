大學租屋套房藏詐騙機房 調查局新北處破查扣11台貓池

專案小組搜索現場。（調查局提供）

調查局新北市調查處接獲情資，詐騙集團自海外化零為整，以多次少量方式，進口俗稱「貓池」詐騙工具，經循線追查，詐團透過國人陳姓兄弟收取包裹後多次透過客運公司託運、高鐵站置物櫃等方式轉手，交由白牌車司機陳姓男子在新北市及桃園市等地尋覓學生套房租屋後，架設多台「貓池」詐騙工具，共設置3處詐騙機房，經報請新北地檢署指揮偵辦，共查扣貓池11台、手機7支及人頭SIM卡43張等犯罪工具，檢方並向法院聲押陳男獲准。

這起案件是新北處接獲財政部關務署臺北關情資，並與北部地區機動工作站、新北市政府警察局刑事警察大隊偵二隊組成專案組，在新北檢檢察官秦嘉瑋指揮下，於4月7日在新北市及桃園市搜索陳姓兄弟及陳男住居所及機房設置地點共5處，進而查扣上述犯罪物品。

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調查局指出，新北處去年接獲線報後，立即全面清查可疑人車，鎖定從事機場接駁的陳男形跡可疑，且在桃園市及新北市承租多間大學附近單身宿舍，遂向新北地檢署及新北地院聲請特殊強制處分，出動M化車等科技器材，掌握陳男配合詐騙集團架設「貓池」機房地點。

專案組搜索詐騙機房時，多台「貓池」正在運作中，並自境外隨機撥打電話，以未顯示來電，假冒中華電信、警察局、戶政機關或郵局人員，佯稱銀行帳戶遭人辦理貸款、身分證件遭人取得並辦理門號及盜打或申請戶籍登記，或電信費未繳積欠高額款項，須匯款至對方指定帳戶以銷帳等方式，藉機詐取民眾財物。

經新北處機動站科技偵查組分析，此類以假冒政府機關人員詐團，平日上午9時至下午3時為其工作時段，主要詐騙對象為居家長者，利用其擔心證件遭冒用心理，製造受害人緊張情緒，威逼交出現金或金融卡監管，遂行其詐術。

檢調發現，為躲避查緝，詐團利用大學週遭學生宿舍租金便宜、人員出入複雜管理不易，且屋內裝設多部電腦、網路等電子設備耗電量高、24小時機器運轉、網路訊號繁雜等特性，將詐騙機房隱身設置其中，以掩蔽詐團機器運作白噪音，並干擾執法人員查緝訊號來源所在地。

專案小組另發現，詐團在收購民眾銀行存摺時，為使出售存摺的民眾躲避刑事追訴，會與售簿者共謀，偽造虛假對話記錄，製作售簿者也是受詐者角色，企圖混淆執法人員。

現場蒐得大量SIM卡。（調查局提供）

扣押犯罪用的貓池設備。（調查局提供）

扣押犯罪用的貓池設備。（調查局提供）

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