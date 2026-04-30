「竹北最老車手」！77歲車手男拄拐逃逸當街被逮

詐騙集團假證件。（竹北分局提供）

新竹縣警察局竹北分局追查一起詐騙案件，佈局車手面交取款，當場逮捕涉嫌取款的77歲陳姓男子，行動不便拄拐杖的陳嫌，在警方現身時，上演「拿拐杖跑給警察追」的畫面，未料「腳麻跑不動」，最終仍舊落網。

竹北分局表示，此案延續先前成功攔阻52萬元詐騙款項後，持續關懷被害人並掌握詐騙集團再度要求面交40萬元的關鍵情資。為一舉查緝詐團取款鏈，警方立即成立專案小組，與民眾密切配合，於面交地點周邊埋伏部署。

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當日雙方依約面交，車手現身準備取款時，警方見時機成熟，迅速上前盤查並壓制逮捕。過程中，該名車手見狀企圖拄著拐杖逃離，仍不敵優勢警力，最終當場遭制伏。警方現場查扣相關犯案證物，全案已移送新竹地方檢察署偵辦，並起訴在案。

陳嫌是否因缺錢、還是貪小便宜或是被誘導參與詐騙集團，尚待警方多少進一步調查、釐清。

警方表示，詐騙集團為規避查緝，吸收車手的對象日益多元，甚至連高齡者也可能被利用從事不法行為，手法愈趨狡猾。

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車手現身準備取款時，警方見時機成熟，迅速上前盤查並壓制逮捕。（竹北分局提供）

車手現身準備取款時，警方見時機成熟，迅速上前盤查並壓制逮捕。（竹北分局提供）

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