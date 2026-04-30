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    收吳健保10萬違規安排電話接見53次 台中監獄科員判5年2月定讞

    2026/04/30 11:14 記者張文川／台北報導
    已退休戒護科科員高章群判囚5年2月有期徒刑定讞。（資料照）

    已退休戒護科科員高章群判囚5年2月有期徒刑定讞。（資料照）

    已故前台南縣議長吳健保，因職棒假球等刑案在台中監獄服刑，得知戒護科科員高章群（已退休）次子將結婚，交代兒子出席婚宴並送上10萬元禮金，高男收下禮金後，違規安排吳健保53次電話接見，並兩度違規提供香菇肉粥、排骨便當特別餐食；一審、二審皆依違背職務收賄罪將高男判處5年2月徒刑；最高法院亦駁回上訴，判囚5年2月有期徒刑定讞。

    判決指出，吳健保於2020年3月至2024年5月間在台中監獄服刑，中監戒護科員高章群（現年70歲）負責其戒護、生活管理，吳男為了在獄中獲得特殊待遇，透過友人請託，拜託高男多多關照，2020年7月間，吳健保得知高男的次子將於隔年3月舉辦婚宴，於是起意藉禮金行賄。

    中監人員聽到風聲，指派戒護科專員約談輔導高男，提醒他在兒子婚禮當天，若有人贈與高額禮金，應依公務員廉政倫理規範處理。

    不過，2021年3月27日高男兒子結婚當天，吳健保透過兒子和友人出席婚宴，包了10萬元大紅包，高男明知金主是吳健保仍予收下，並在獄中違規安排吳健保53次電話接見，還有2次自行購買香菇肉粥、排骨便當，違規提供特定受刑人餐點。

    一審台中地院審理時，高章群坦承犯行，並自動繳回10萬元賄款，法院考量是吳健保主動行賄，且賄款金額不高，高已坦認並繳回犯罪所得，依刑法第59條規定減輕其刑，依違背職務收受賄賂罪判刑5年2月、褫奪公權3年。

    高男上訴希望法院能給他改過自新的機會，並稱自己身體不好，且要照顧母親，希望能再輕判至緩刑；台中高分院去年11月維持一審5年2月刑。

    高再上訴，主張他雖已自白，但否認主觀上有收受賄賂的犯意，他也未明知禮金是吳健保包的，他因不諳法律而誤認，強調他是基於人道、人情，體恤吳健保的身體狀況，才給予優待，並不構成犯罪，自認應減輕其刑。

    最高法院認為二審已詳細說明認事用法及理由，原判決沒有違誤之處，駁回上訴，全案定讞。

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