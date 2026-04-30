LINE群組罵「操你媽」判無罪 法官：只是口頭禪

洪姓司機不滿合作的朱姓司機搶單接件，在百餘人LINE工作群組內，罵朱「操你媽，是把我當很軟嗎」。基隆地院審理後認定該言論雖粗鄙，屬於一時情緒抒發的「口頭禪」，判處洪男無罪。（記者林嘉東攝）

基隆一家運輸公司洪姓班長，不滿合作的朱姓司機搶單接件，在擁有186人的LINE工作群組內，罵朱「操你媽，是把我當很軟嗎」。基隆地院審理後，援引大法官憲法法庭最新判決意旨，認定該言論雖粗鄙，但屬於一時情緒抒發的「口頭禪」，未逾一般人可忍受範圍，判處洪男無罪。

判決指出，洪男擔任基隆一家運輸公司的司機兼班長，不滿與公司簽約的曳引車朱姓司機，平時幫別家運輸公司出車，沒工作時又回來搶松進公司的派單，去年8月22日晚間，在186人的群組內發送：「339、0828、989、0508（車牌數字）操你媽，是把我當很軟嗎，很好欺負是不是，我隨時等」等文字。朱男不甘受辱，報警提告。

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洪到案時坦承發文，但解釋他是因為公司同仁受到與朱簽約的合作車輛競爭，他長期累積壓力，當天酒後一時氣憤才傳訊息，強調「操你媽」只是口頭禪，並無羞辱之意。

基隆地院審理本案時，引用憲法法庭113年度憲判字第3號判決意旨，公然侮辱罪的成立必須「已逾越一般人可合理忍受之範圍」，且判斷侮辱言論不能僅看字眼是否粗鄙（如「操你媽」），而需綜合考量是否是蓄意貶損對方、影響程度與是否損害社會評價。

法官認為，洪因工作壓力與搶單爭議，酒後一時衝突才失言，髒話更傾向是表達不滿的「口頭禪」，並非針對人格的恣意攻擊；其次，訊息雖發在百人群組，但僅為一次性偶發事件，不具持續性或擴散性，未達讓被害人「自我否定人格尊嚴」的程度；洪罵對方「操你媽」反會因此損害自身形象，未必會讓旁人因此看輕朱姓司機，因此判決洪無罪。

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