外籍賣淫女進駐歇業旅館 新北霹靂警直搗逮負責人、嫖客16人

負責人陳嫌及阮女在網路張貼個人工作室色情廣告，放上美女圖吸引尋芳客。（記者陸運鋒翻攝）

陳姓男子及越南籍阮姓女子在台北捷運大坪林站旁租下一間歇業旅館，進駐外籍女子於網路上攬客做起賣淫生意，短短2個月獲利超過2百萬元，新北市新店警分局掌握情資蒐證後，前天（28日）晚間偕同霹靂小組破門攻堅，逮捕陳、阮、賣淫女及嫖客共16人，詢後移送偵辦。

據了解，該淫窟原本是一家旅館，位於新北新店北新路三段捷運大坪林站旁精華地段，今年初業主歇業後，由55歲陳嫌以每個月8萬元左右，向房東承租6、7樓其中9個間房，其中1間則為辦公室，並找來41歲阮女合作，透過她的人脈招攬同鄉或介紹，進駐以旅遊或工作名義來台的泰國、越南籍女子賣淫。

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新店警分局調查，陳、阮2人透過網路「潮論壇」張貼個人工作室色情廣告，而主打服務項目，包括按摩舒壓放鬆1小時費用1500元，完整服務全套性交易1小時費用2000元，服務時間則為中午12時至凌晨6時，期間尋芳客絡繹不絕，初估1名賣淫女每日平均可接3至4名客人。

據知，警方今年3月接獲檢舉後進行蒐證，經報請台北地檢署指揮偵辦，聯合移民署專勤隊共組專案小組，於前晚10時許見時機成熟後，出動大批警力持搜索票偕同霹靂小組破門攻堅，逮捕負責人陳男、阮女及賣淫女25歲斐姓、阮姓女子等10人，其中還有6名外籍女逾期未歸，另查獲75歲鄭姓、38歲廖姓尋芳客等6人，一共16人被帶回偵辦。

警方指出，經搜索1間辦公室及8間房後，查扣不法所得478萬餘元、監視器主機及保險套等相關證物，另查出小姐每次性交易，需上繳5成左右費用給2名負責人，警詢後，將陳、阮依妨害風化罪嫌移送台北地檢署偵辦，外籍女與尋歡客等14人依社會秩序法裁罰後，分別解送台北專勤隊收容及請回。

8名賣淫外籍女子解送移民署台北專勤隊收容。（記者陸運鋒翻攝）

警方將負責人阮女（左）及陳男移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

新店分局警方協同霹靂小組持搜索票直搗淫窟，強勢攻堅破門。（記者陸運鋒翻攝）

警方在辦公室查扣不法所得400多萬元。（記者陸運鋒翻攝）

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