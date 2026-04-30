為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女大生追撞只關心車損未道歉 台南女警家屬：絕對不放過她

    2026/04/30 11:04 記者王捷／台南報導
    鄭詠心的母親（中）與大姐（右）今天受訪時指責戴姓女大生殘忍。（記者王捷攝）

    鄭詠心的母親（中）與大姐（右）今天受訪時指責戴姓女大生殘忍。（記者王捷攝）

    28歲女警鄭詠心28日從未婚夫家離開返家時，遭20歲戴姓女大生追撞跌倒，不幸遭遊覽車輾斃。鄭女家屬今日出面受訪，對於戴女當下關心車損、未道歉一事，表示會提出訴訟，絕對不會放過她。

    鄭詠心28日清晨準備回家照顧大姐5歲的雙胞胎，結果遇上死劫，戴女在車禍當下急於關心自己的機車，她的行為引起大眾不滿，在網路上發動肉搜，戴女也緊急關掉社交平台。

    鄭詠心的大哥、弟弟說，遊覽車駕駛在事發後積極聯繫，展現最大的誠意，反觀對戴女事後沒有道歉，車禍發生還跑去火鍋店用餐，雖戴女父親曾致電致意，想帶著戴女上香，但他們認為誠意不足。

    ​家屬對戴女車禍當下的行為表達強烈不滿。鄭詠心還在化療的母親說，戴女連陪陪女兒都沒有，他們看到腦漿心都碎了，鄭詠心遺體受損嚴重，修復預計需3至4天，指責戴女殘忍。

    鄭女胞姊哽咽說，車禍當天鄭詠心要回家幫忙照顧5歲女兒，如今卻天人永隔。懵懂的小姪女從老師口中得知阿姨去天上當天使後，不斷詢問為什麼出車禍就會去當天使，這番話讓她聽了更加心痛。

    ​鄭詠心未婚夫的母親今日也受訪，悲痛指出雙方原已在籌辦喜事，如今卻得先辦喪事，甚至考慮為兩人舉行冥婚。她曾向鄭女承諾，他們不要當婆媳，因為婆媳問題多，會直接把她當作第2個女兒來疼愛，沒想到緣分只有短短3年，面對噩耗，表示實在無法接受此殘酷事實。

    ​鄭女的大哥說，不知道戴女會怎麼彌補，但提供許多證據給檢察官，將全力配合院檢程序，絕對不會放過戴女。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播