女大生追撞只關心車損未道歉 台南女警家屬：絕對不放過她

鄭詠心的母親（中）與大姐（右）今天受訪時指責戴姓女大生殘忍。（記者王捷攝）

28歲女警鄭詠心28日從未婚夫家離開返家時，遭20歲戴姓女大生追撞跌倒，不幸遭遊覽車輾斃。鄭女家屬今日出面受訪，對於戴女當下關心車損、未道歉一事，表示會提出訴訟，絕對不會放過她。

鄭詠心28日清晨準備回家照顧大姐5歲的雙胞胎，結果遇上死劫，戴女在車禍當下急於關心自己的機車，她的行為引起大眾不滿，在網路上發動肉搜，戴女也緊急關掉社交平台。

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鄭詠心的大哥、弟弟說，遊覽車駕駛在事發後積極聯繫，展現最大的誠意，反觀對戴女事後沒有道歉，車禍發生還跑去火鍋店用餐，雖戴女父親曾致電致意，想帶著戴女上香，但他們認為誠意不足。

​家屬對戴女車禍當下的行為表達強烈不滿。鄭詠心還在化療的母親說，戴女連陪陪女兒都沒有，他們看到腦漿心都碎了，鄭詠心遺體受損嚴重，修復預計需3至4天，指責戴女殘忍。

鄭女胞姊哽咽說，車禍當天鄭詠心要回家幫忙照顧5歲女兒，如今卻天人永隔。懵懂的小姪女從老師口中得知阿姨去天上當天使後，不斷詢問為什麼出車禍就會去當天使，這番話讓她聽了更加心痛。

​鄭詠心未婚夫的母親今日也受訪，悲痛指出雙方原已在籌辦喜事，如今卻得先辦喪事，甚至考慮為兩人舉行冥婚。她曾向鄭女承諾，他們不要當婆媳，因為婆媳問題多，會直接把她當作第2個女兒來疼愛，沒想到緣分只有短短3年，面對噩耗，表示實在無法接受此殘酷事實。

​鄭女的大哥說，不知道戴女會怎麼彌補，但提供許多證據給檢察官，將全力配合院檢程序，絕對不會放過戴女。

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