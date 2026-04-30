高鐵連3班次緊急煞車竟因無線電遭盜接 犯案大學生10萬交保

林姓大學生是無線電玩家，竟然侵入高鐵訊號讓列車緊急煞車，桃園地檢署約談林到案，並以10萬元交保。（記者謝武雄攝）

台灣高鐵行控中心今年4月5日接獲台中站無線電緊急訊號異常通報，導致當日3班營運列車手動緊急剎車後停駛，列車合計延誤48分，台灣高鐵公司研判是無線電訊號遭侵入而報案，檢方成立專案小組積極蒐證後，前天下午拘提林姓大學生（男、92年次）到案，查扣相關無線電設備及電子裝置，訊後諭知以10萬元交保。

檢警調查，高鐵行控中心於4月5日晚間11點23分，接獲其公司所有之Tetra無線電手機在高鐵台中站發送緊急訊號（General Alarm，簡稱GA訊號），行控中心旋即啟動應變機制，通報當日3班營運列車手動緊急剎車後停駛，導致列車延誤合計48分鐘，行控中心研判是疑似無線電手機訊號參數遭人複製，遂向鐵路警察局報案。

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桃園地檢署檢察長張春暉認為此事涉及國家重要公共運輸安全，立即指派重大刑案專組檢察官鍾瀚逸指揮偵辦，專案小組多方蒐證偵辦後，於前日下午拘提林姓大學生到案，並持桃園地方法院核發搜索票搜索被告居住所及工作場所，查扣相關無線電設備及電子裝置。

檢察官訊問後認為，林姓大學生涉嫌利用系統漏洞入侵並以電磁方式干擾設備運作，涉犯鐵路法第68條之3、刑法第184條及第360條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟考量尚無羈押必要，已諭知以10萬元交保候傳。

據悉，包含高鐵、捷運等軌道車輛，停靠、啟動、煞車都是透過無線電控制，林姓大學生本身就是無線電玩家，他利用本身的設備解開高鐵參數後，然後以該參數複製來控制高鐵車輛。

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