酒駕開BMW撞死五股老翁 更一審改判5年、名車不沒收

男子洪伯軍去年8月酒後駕駛白色BMW汽車，行經新北市五股洲子洋重劃區，高速撞死穿越斑馬線的王姓老翁。（資料照）

首次上稿 04-30 10:38

更新時間 04-30 16:30

男子洪伯軍2023年8月酒後駕駛白色BMW汽車，行經新北市五股洲子洋重劃區，高速撞死晨起遛狗穿越斑馬線的王姓老翁；一審新北地院國民法庭依「不能安全駕駛且不依規定禮讓行人優先通行致死」罪，判處洪男6年3月徒刑，沒收犯案工具BMW汽車；二審維持原判，最高法院發回更審，高等法院更一審今改判5年徒刑，且車輛不予沒收。得上訴。

請繼續往下閱讀...

關於沒收車輛，最高院發回理由指出，沒收是針對「供犯罪所用」的物品，而本案車輛是洪犯罪構成中的「必要客體」，原則上不予沒收；高院更一審今依最高法院發回意旨，判決該車輛不予沒收。

判決指出，2023年8月23日晚上至翌日凌晨，洪男與友人在台北市林森北路酒店喝酒後，凌晨4時許駕駛白色BMW搭載友人回新北住處。

檢警調查，清晨4時27分許，洪男駕車沿五股新城八路行駛，右轉彎駛入芳洲八路時，撞上過斑馬線的王翁，致王翁受有顏面骨折、頸椎第三節骨折、左側鎖骨、肩胛骨骨折、左側第五肋骨骨折等傷害，經急救仍於同年9月1日死亡；警方到場後對洪男實施酒測，酒測值達0.42毫克。

一審國民法官法庭審酌，洪男酒後駕車且不依規定讓行人優先通行，依道路交通管理處罰條例規定加重其刑，但符合自首，減輕其刑。

國民法庭認為洪男執意酒後駕車，致發生本件憾事，動機、目的均應嚴予譴責，且他不減速或停車依規定讓行人優先通行，漠視道路交通安全規則相關規定，但他有與家屬達成民事和解，已賠償被害人家屬和解書所訂賠償金額的9分之7，餘款按月賠償，積極彌補損害，量刑6年3月。

高院二審駁回上訴，維持6年3月刑，但被最高法院撤銷，成為首件被發回更審的國民法庭案件；高院更一審今日審理終結，考量已全數賠償完畢，犯後態度良好，改判5年有期徒刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法