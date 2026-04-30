芒果10斤180元？老翁急下單匯款 陷「賣貨便未認證」詐騙

林姓老翁前日在臉書瀏覽到標榜「10斤只要180元」的超低價芒果廣告，落入詐騙集團設置的「賣貨便未認證」圈套。（記者鄭景議翻攝）

67歲林姓老翁前日在臉書瀏覽到標榜「10斤只要180元」的超低價芒果廣告，心動下單購買3箱計540元，卻落入詐騙集團設置的「賣貨便未認證」圈套。大安分局臥龍街派出所員警獲報趕抵銀行，與行員聯手剖析這類假買賣、真轉帳的手法，成功在老翁欲臨櫃匯款時及時攔阻，守住其帳戶內的積蓄。

大安分局表示，林姓老翁在社群平台看到「甜到離譜」的芒果優惠，價格遠低於市場行情。林男不疑有他，隨即下單購買。詐騙集團隨後假冒賣家，指示他透過超商「賣貨便」平台進行交易，並提供相關網址連結供其操作，宣稱系統較有保障。

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然而，當林男進入網頁操作後，詐騙集團卻以「帳戶尚未完成認證」為由，要求老翁操作網路銀行進行權限設定。由於老翁對數位金融操作並不熟悉，擔心耽誤領取芒果的時機，遂於日前親自前往銀行準備辦理匯款作業。行員在關懷提問過程中，發現老翁描述的過程與近期盛行的釣魚詐騙特徵吻合，果斷通報警方到場協助。

員警抵達後耐心向老翁解釋，這筆540元的買賣只是誘餌，歹徒利用民眾想撿便宜的心理，進一步以「解除設定」或「升級認證」為幌子，目的在於騙取帳戶權限或導引進行高額轉帳，最終會導致重大財產損失。林男在警方的專業分析下這才如夢初醒，驚覺自己險些因小失大，當場打消匯款念頭，並對警察與行員的及時提醒表達由衷感謝。

大安分局提醒，詐騙集團近期常假借知名平台名義，誘使民眾操作網銀。警方呼籲市民，網路購物若發現價格「甜到不合理」，極可能是詐騙集團盯上你的荷包。凡遇到要求金流驗證、解除分期付款或操作ATM等關鍵字，應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或就近向派出所求證，守護財產安全，別讓辛苦錢「被削成果汁」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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