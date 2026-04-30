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    南方澳大橋斷裂釀6死 4廠商二審判1年半至2年

    2026/04/30 10:35 記者張文川／台北報導
    宜蘭南方澳大橋2019年10月1日斷裂，造成6名外籍漁工死亡、12人受傷，檢方依過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴前蘇澳港營運處工程科經理方碩堂、黃維力等6人，一審宜蘭地院判方、黃2人無罪，承包商林群峰判刑1年6月，工地主任吳阿乾、協力廠商邊曉耕、監造廠商陳國雄等3人各判2年；二審高等法院今駁回檢、辯上訴，維持原判。（資料照）

    宜蘭南方澳大橋2019年10月1日斷裂，造成6名外籍漁工死亡、12人受傷，檢方依過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴前蘇澳港營運處工程科經理方碩堂、黃維力等6人，一審宜蘭地院判方、黃2人無罪，承包商林群峰判刑1年6月，工地主任吳阿乾、協力廠商邊曉耕、監造廠商陳國雄等3人各判2年；二審高等法院今駁回檢、辯上訴，維持原判。（資料照）

    宜蘭南方澳大橋2019年10月1日斷裂，造成6名外籍漁工死亡、12人受傷，檢方依過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴前蘇澳港營運處工程科經理方碩堂、黃維力等6人，一審宜蘭地院判方、黃2人無罪，承包商林群峰判刑1年6月，工地主任吳阿乾、協力廠商邊曉耕、監造廠商陳國雄等3人各判2年；二審高等法院今駁回檢、辯上訴，維持原判，但吳阿乾獲緩刑5年機會，支付公庫25萬元。

    南方澳大橋斷裂案共造成6人罹難、12人受傷，重建工程斥資近10億元，歷時2年5個月完工，2022年12月18日重新開放通車。

    一審宜蘭地院2024年5月8日宣判，認定林群峰、吳阿乾、邊曉耕及陳國雄等4人，負有按圖承造義務、應做好防水措施，卻疏於注意而未按圖施工及監督，導致實際施作的吊索端錨系統無法與錨頭密接，橋面板接合縫隙處也僅以樹脂類填縫膠充填，未施作墊片防水，經風吹日曬雨淋後橋梁結構劣化嚴重，才會造成支撐力不足坍塌，應負過失致死刑責。營運處方碩堂、黃維力2人被認定無過失。

    經上訴，高院日前開庭時，已白髮蒼蒼的吳、邊、陳等3人為自己喊冤，陳國雄更說一審是不公正、不公平的審判，判決結果非事實，盼能改判無罪。

    其中，吳阿乾強調自己只是工地主任，工程進行時以施工圖核對施工事項，皆按照程序，他覺得很冤枉；陳國雄主張並無過失，未按圖施工非事實，且該案施工圖不見，檢察官卻以竣工圖比對，是竣工圖有問題。高院今審結宣判。

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