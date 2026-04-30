通緝犯北車大廳公然性侵酒醉港女 一審判刑5年2月

竊盜通緝犯邱嫌去年10月在台北車站大廳性侵酒醉外籍老婦人，事後鐵警局加強巡守。（資料照）

台北車站2025年10月發生性侵事件，44歲的通緝犯邱勝明於車站大廳內公然性侵醉倒的香港籍女性遊客，誇張行徑持續了10分鐘之久，卻始終無人制止。事後一名馬來西亞籍的男大生目擊後報警，邱男最後於車站內被逮，台北地檢署依照趁機性交等罪起訴邱男，台北地院今日審結，判處邱有期徒刑5年2月。可上訴。

受害女性於9月下旬來台旅遊，期間因一個行李遺失，而住在台北車站約4、5天，也因此結識了車站的街友，其中更包含邱勝明。去年10月9日，受害女性自掏腰包，請街友們喝酒，孰料邱男竟趁其酒醉、毫無防備的狀態下，不顧人潮將其拖至角落性侵並得逞。

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被害女性直到在醫院驗傷，看到監視器畫面才知道被侵犯，她並指控邱男曾誇她漂亮，還告白說「喜歡妳、想跟妳結婚」，她認為邱男是開玩笑，還回答「那你去買鑽戒」，沒想到邱男趁她喝醉性侵，痛批邱男「不是人」。

邱男被逮後否認犯行，雖警詢時一度坦承性侵，但在檢方偵查時又辯稱「沒有侵入」，否認乘機性交得逞。然而，根據鑑定報告，被害女性的下體及胸部均有邱男的DNA，檢方也認為，被害者仍有意識時，對於邱男的肢體動作已有所抗拒，邱男卻利用被害者因酒醉失去意識，公然在台北車站人來人往的大廳犯案，雖原在警詢中坦承，卻又在偵查中翻異其詞，犯後態度惡劣，因此求刑7年。

邱男過去有多起竊盜前科，案發以前才在桃園偷開一輛鑰匙沒拔的小貨車，並將車輛駛至新北市，於路旁將一輛微型電動二輪車扛上貨車偷走，他因這兩起竊案被判刑6個月，未入監服刑，也沒繳交易科罰金而成為通緝犯，檢警在他性侵老婦人後予以逮捕，將他解送歸案發監執行。台北地檢署於去年的10月28日依照趁機性交等罪起訴邱男，本案歷經半年的審理以後，台北地院於今日審結，判處邱男5年2月刑期，可上訴。

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