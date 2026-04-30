自撞事故下車查看卻被後車猛力碰撞 老翁受傷又摔入水溝送醫不治

姜姓男子駕駛轎車碰撞黃姓老翁自撞後橫停在路上的轎車。（圖由警方提供）

72歲黃姓老翁昨天（29日）晚間6點多，駕駛轎車返家途中，不慎在桃園市新屋區東福路908巷口發生自撞意外，他下車查看時，後方姜姓男子駕車撞上橫停在路上的事故車，老翁被猛力碰撞並摔入一旁水溝，緊急送醫仍回天乏術，讓親友悲痛逾恆，姜男酒測值為0，警方已依過失致死罪嫌究責。

警方說，昨晚桃園市雨勢不斷，黃姓老翁駕車行經事故路口，不慎自撞後，下車查看橫停在路中央的車輛情況，豈料又被後方同向前進的42歲姜男駕駛轎車猛力撞上，致老翁重傷，還摔入一旁水溝；警方獲報趕往現場，緊急通報消防隊員前來將老翁送醫，但到院前已無呼吸心跳，搶救後仍不治。

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警方調查，黃姓老翁因遭受猛烈撞擊，致疑似右側氣胸、左側血胸、左側骨盆擦挫傷、左手肘撕裂傷、右腳踝撕裂傷變形等嚴重傷勢，後續將由檢方相驗確認死因；姜男供稱，因雨勢視線不清，才撞上黃姓老翁的車輛；姜男酒測值為0，警方依過失致死罪嫌將他送辦，也要進一步釐清事故肇因與肇責。

姜姓男子駕駛轎車碰撞黃姓老翁自撞後橫停在路上的轎車。（圖由警方提供）

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