不爽半夜洗澡太大聲 彈簧刀殺室友35刀

王姓男子不滿蘇姓室友凌晨用浴廁太大聲，持彈簧刀刺殺致死。檢方今日依殺人罪起訴，全案移由國民法官參與審理。（資料照，記者王捷攝）

台南市新市區王姓男子今年1月不滿蘇姓室友深夜使用浴廁發出聲響，涉嫌持彈簧刀連刺蘇男35刀致命。台南地檢署今（30）日偵結，依殺人罪將王男起訴，全案移送台南地方法院由國民法官審理。

​起訴書指出，王男與死者蘇男同為台南市新市區民生街一巷某處四樓租客。兩人與其他房客共用一處公共浴廁。今年1月29日凌晨1時許，王男因不滿蘇男使用浴廁時發出聲響，雙方爆發激烈口角爭執。王男於同日凌晨1時36分許萌生殺人犯意。

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​王男在浴廁門口伏擊，持彈簧刀接續朝蘇男頭部、頸部、胸部及腹部等重要部位多次猛烈刺擊。蘇男受有多處銳器傷，經解剖確認，傷勢包含頭頸部16處、左胸12處、右胸1處、左上肢4處、右上肢2處、左下肢2處及陰莖背部1處。

​蘇男因多發性割刺傷，造成頸部血管割裂及心臟穿刺傷，致大出血併發血氣胸，引發低容積性休克死亡。全案經死者胞兄報案。檢察官今天偵查終結，認為被告涉犯殺人罪。

​檢方依刑事訴訟法與國民法官法第43條第1項規定提起公訴，被告現由法扶律師辯護，案件移請台南地院後，院檢將依法啟動國民法官參與審判程序接續審理。

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