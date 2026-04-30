被控砸錢聘網軍抹黑吳秉叡性侵 蔣欣璋二審仍判無罪

新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋。（資料照）

新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，2023年代表國民黨競選立委期間被控花費250萬元聘請網軍，影射競選對手民進黨立委吳秉叡性侵女助理，台北地檢署依選舉誹謗等罪起訴蔣等4人；台北地院去年8月判決認定蔣欣璋雖委託網路行銷，但對貼文內容並不知情，也無法證明有指示或共謀散布謠言，判蔣等3人無罪，僅將「網軍頭」蕭智鈞判刑6月；檢方上訴，高等法院今天駁回檢方上訴，維持一審判決。

北檢起訴指控，蕭智鈞是網路操作人員，曾透過PTT、Dcard、臉書等平台發文，藉以帶風向、提升討論熱度。2023年初，蕭男透過LINE向匿名人士「安安」購買大量Dcard外洩個資，包括姓名、科系、帳號、電子郵件及密碼；同年8月，經林峻漢介紹而認識立委候選人蔣欣璋，並受委託操作網路選戰，約定酬勞90萬元。

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同年12月20日晚間，蕭智鈞以郭姓女子的帳號登入Dcard，發表「立委老闆，是時候該面對我了吧？」文章，內文抹黑吳秉叡性侵女實習生，引起社會關注，吳報案提告，檢警調循發文IP追查，查出蔣欣璋涉操作網軍虛構誹謗吳，意圖使吳不當選，起訴蔣等4人。

一審北院審理後認定，蔣欣璋委託蕭、洪處理網路行銷，但蔣對蕭發表的文章內容並不知情，鄧則是僅擔任總幹事、協助辦活動，洪男也未參與發表攻擊性文章。蔣、鄧、洪雖曾收到蕭提供的工作項目檔案，內含負面聲量操作規劃，但內容僅提及網路聲量維持與輿論分析，不包含該虛構文章。

且蕭男發文後，與蔣等人面談時曾因意見不合而發生口角爭執，法官因此認定發文內容是蕭的個人決定，其他人沒有犯意聯絡或行為分擔，不能證明知情或指示散布不實，因此判蔣等3人無罪；蕭男依違反個資法、選罷法、妨害電腦使用等罪併判6月徒刑、褫奪公權1年，沒收犯罪所得45萬元。

檢方不服，提起上訴，高等法院審理後，今天宣判。

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