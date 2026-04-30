女子到賣場女廁遭男子偷窺 機警叩丈夫報警逮人

被害女子網路po文案發經過。（擷取自Threads）

一名男子昨在台中市豐原區愛買店戶外女廁，尾隨女子進女廁後，攀上隔間門板窺視被害女子如廁，女子機警發現，打電話請丈夫到場攔人報警，豐原警分局員警到場將該名男子逮捕，並依性騷擾防治法及妨害秘密罪移送台中地檢署偵辦。

被害女子在網路Threads貼文表示，昨天早上9點，她在豐原愛買店的戶外廁所遇到偷窺狂，當時她下車後往廁所方向走時，就發現遠處夾娃娃機區有一名男子徘徊，並特別留意，結果發現男子看到她往廁所走後馬上跟上來。

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女子很機警，在進廁所後特意先在裡面等一下，沒多久就聽到偷偷摸摸的腳步聲，一雙手攀在門板上接著探出頭往裡面看，她害怕到整個人在發抖，立即打電話請同到賣場的丈夫到場攔人並報警。

豐原警分局翁子派出所表示，昨接獲報案指稱豐原區水源路某大賣場外公共廁所有男子涉嫌窺視女廁，請警方到場協助處理。員警到場調閱監視器，發現陳姓男子（33歲）涉嫌攀上女廁隔間門板窺視女子如廁，立即依現行犯逮捕陳嫌，警詢後依性騷擾防治法及刑法妨害秘密罪移送台中地檢署偵辦。

被害女子則提醒女性到戶外公共廁所真的要特別注意安全，一定要先觀察周遭有沒有可疑人物，進到廁所也不要急著上，先觀察一下有沒有問題。

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