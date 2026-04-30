欠10萬元還跑去打麻將 債主將老友「一刀斃命」

警方於案發後1小時，在葉男住處將準備落跑的他逮捕到案。（記者蔡清華翻攝）

葉姓男子不滿老友陳姓男子借了10萬元不還，還跑去宮廟找人打麻將，一怒之下拿檳榔刀尋仇，葉男拿刀猛刺陳男，導致陳男頸部遭到貫穿、動靜脈破裂死亡，法官認為葉男手段極其殘暴，且早年已有殺人未遂前科卻不知悔改，依殺人罪重判徒刑14年10月。

判決指出，去年1月12日上午11點，61歲的葉姓男子因不滿57歲陳姓老友欠錢不還，帶著檳榔刀與小鐮刀各1把，騎機車前往鳳山區某宮廟尋仇。葉男抵達後，走進廟旁鐵皮屋，見陳男正準備與友人打麻將，二話不說便持檳榔刀朝陳男頸部猛刺，陳男當場倒地不起，雖經送醫急救，仍因左頸靜脈遭刺斷、左總頸動脈刺破宣告不治。

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葉男行凶後逃離現場，警方獲報隨即調度線上警網追緝，不到1小時就在鳳山區中山東路葉男住處，將已換好衣褲準備逃亡的葉男逮捕。高雄地方法院審理時，葉男一度否認涉案，但後又改口坦承犯行。

法官發現，葉男行兇的檳榔刀刃長約13公分，但陳男頸部的穿刺傷深度竟然達16公分，顯見下手力道猛烈「刀刃直沒至柄」，殺意極其堅決且手段殘酷，並查出葉男早在40年前就曾犯下殺人未遂罪遭判刑，出獄後又陸續犯下槍砲、恐嚇取財、毒品等多項罪名。

法官認為，葉男素行不良，早年已受過法律制裁卻未見悔悟，僅因金錢糾紛就剝奪友人生命，造成家屬永久創痛，雖然葉男最終坦承犯行，但考量其凶殘手段與家屬請求重懲之意見，因此判徒刑14年10月，可上訴。

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