高雄色警假公濟私拍6女私密照 警局開鋤記2大過免職

高雄市警局員警涉違反個人資料保護法及性影像罪嫌遭起訴，遭免職處分。（記者許麗娟攝）

高雄市前三民一分局凃姓員警涉嫌利用職權偷拍及偽造女性私密影像案，警局獲報後主動調查移送偵辦，高雄地方檢察署業 27 日起訴重判3年6月，高雄市警察局今（30）日再開鋤，將凃姓員警記二大過免職。

高雄市警察局發重話指出，凃員身為執法人員，知法犯法，情節重大且嚴重影響警譽，本局即刻予以一次記二大過免職，斷然淘汰。

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凃姓警員自2023年起，利用處理車禍事故、過失傷害、手機遺失等案件時，以案件調查所需為由，拍攝報案女子身體特徵，甚至僅著運動內衣讓他拍攝、竊錄如廁時的臀、腿部位隱私影像，再以AI機器人程式，合成為虛擬裸體影像儲存於手機內。

2025年9月警方接獲民眾陳情後即刻啟動調查，發現凃姓員警疑有違反個資使用情形，除報請高雄地檢署指揮偵辦，並將涉案凃姓員警記大過1次同時調整服務地區，另從重追究相關人員考核監督不周責任。

高雄地檢署調偵辦後，於4月27日將凃姓員警依違反個人資料保護法及性影像罪嫌起訴，建請法院從重判處徒刑3年6月，併科罰金30萬元。

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