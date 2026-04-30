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    命大！台中酒駕男自撞卡橋梁護欄 車輪懸空險墜大里溪

    2026/04/30 09:07 記者陳建志／台中報導
    台中蕭姓男子，今天凌晨酒後駕駛小貨車，行經大里立元一橋時失控自撞護欄，車輪懸空差點就掉進大里溪。（記者陳建志翻攝）

    台中蕭姓男子，今天凌晨酒後駕駛小貨車，行經大里立元一橋時失控自撞護欄，車輪懸空差點就掉進大里溪。（記者陳建志翻攝）

    台中一名蕭姓男子（36歲），今天凌晨1點多，酒後駕駛小貨車行經大里區甲堤南路要右轉立元一橋，往德芳南路方向行駛時，車子卻失控衝向對向車道，直接撞上橋梁護欄，猛烈的撞擊力將護欄都撞破，左前輪並已懸空，差點就掉進大里溪，所幸僅全身多處擦挫傷，蕭男酒測值高達每公升0.84毫克，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

    這起事故發生在今天凌晨1點左右，當時蕭姓男子（36歲）駕駛小貨車沿大里區甲堤南路直行，到了立元一橋時想右轉往德芳南路方向，但車子卻失控衝向對向車道，並直接撞上橋梁護欄。

    因撞擊力猛烈，直接將護欄撞破一個大洞，車子左前輪並已懸空，差點就掉進下方的大里溪，所幸僅頭部、手腳擦挫傷送醫，警方對蕭男進行酒測，酒測值高達每公升0.84毫克，已明顯超標，依規定開單扣車及扣牌，並依公共危險罪嫌將他移送法辦，詳細肇事原因，將送交通警察大隊分析研判。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台中蕭姓男子，今天凌晨酒後駕駛小貨車，行經大里立元一橋時失控自撞護欄，車輪懸空差點就掉進大里溪。（記者陳建志翻攝）

    台中蕭姓男子，今天凌晨酒後駕駛小貨車，行經大里立元一橋時失控自撞護欄，車輪懸空差點就掉進大里溪。（記者陳建志翻攝）

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