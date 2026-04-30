台中1女子頂樓晾衣服受困半小時 幸員警聽到呼叫聲才獲救

劉女到社區頂樓晾衣，意外遭反鎖，幸員警行經聽見其呼救，順利將她救出。（民眾提供）

台中市潭子區一名24歲劉姓女子，到社區頂樓10樓晾曬衣物時，因樓梯鐵門反鎖，她又沒帶手機，在頂樓呼救30分鐘，惜皆未有人察覺，恰好大雅警分局頭家派出所員警到該社區樓下處理違規停車時，聽見女子虛弱地喊「警察救我」，趕緊火速上樓，順利將劉女救出。

台中市大雅警分局頭家派出所警員廖柏榮、黄賀瑜，28日上午11時行經潭子區興華一路某社區大樓附近處理違規停車案件時，忽然聽見一名女子在大樓頂樓10樓呼喊求救，語氣虛弱，警方抬頭查看，發現該名女子揮手求援，隨即迅速趕往頂樓，成功協助其脫困。

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劉女（24歲）表示，當天上午10時左右，到社區頂樓晾曬衣物，結果，樓梯間的鐵門莫明遭反鎖，致其受困於頂樓無法下樓，因天氣炎熱，加上她未攜帶手機，她焦急在頂樓呼救約30分鐘，但都沒有人發現，幸警察行經才獲救。

警方表示，現場鐵門僅單純反鎖，徒手就可將門打開，才能迅速助劉女脫困，呼籲民眾到頂樓或陽台活動時，應注意門鎖狀況，避免發生誤鎖情形，並建議隨身攜帶手機，以利緊急時聯繫求助，確保自身安全。

員警檢查該社區頂樓鐵門，發現只是單純鎖上，未被破壞。（民眾提供）

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