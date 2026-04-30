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    首頁 > 社會

    見機車鑰匙未拔將車騎走 男子逆轉無罪理由曝光

    2026/04/30 09:07 記者蔡清華／高雄報導
    見機車鑰匙未拔將車騎走，橋頭地院二審逆轉判無罪。（資料照）

    見機車鑰匙未拔將車騎走，橋頭地院二審逆轉判無罪。（資料照）

    高雄市周姓男子2024年3月、4月間，兩度見停放機車鑰匙未拔，徒手將該機車騎走，被控竊盜，法院審理發現其前有多次因竊盜案件，經檢察官不起訴處分及法院論罪科刑之紀錄，認其犯行有亟需矯治之惡性，判處徒刑3月，被告經醫院出具精神鑑定上訴二審，認其已致「不解訴訟行為意義」之能力，並試圖將機車返還，逆轉改判無罪，仍可上訴。

    判決指出，被告於2024年3月16日8時57分許，見停放機車鑰匙未拔，竟徒手以鑰匙開啟電門發動引擎，將該機車離去，接著於同年4月15日8時27分許，又見停放機車鑰匙未拔，以相同的手法將機車騎走。

    橋頭地院簡易庭法官，認其前有多次因竊盜案件，經檢察官不起訴處分及法院論罪科刑之紀錄仍再犯，顯見其對侵害財產法益之犯行有亟需矯治之惡性，判他徒刑3月可易科罰金。

    周男經醫院出具精神鑑定上訴二審，被告因心智障礙，致不解訴訟行為意義或欠缺依其理解而為訴訟行為之能力，其辯護人辯稱，被告取得意圖與使用意圖有時難以辨別，是應以行為人有無「排斥所有或持有」及「占為己有」之行為表徵，被告均分別將被害人2人之機車騎走後，又將機車停放於其當時住處附近，試圖將機車返還予被害人2人，獲橋頭地院二審法官採認，逆轉改判無罪。

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