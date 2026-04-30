違停校車有責？台南女警車禍喪命「因果關係」掀內部分歧

台南女警鄭詠心休假騎車遇上死劫。（民眾提供）

台南女警鄭詠心休假騎車，停等中華醫專的違停校車時，遭後方戴姓女大生追撞倒地後被輾斃。警方內部原有分歧，爭論沒碰撞的違停校車是否有責任？經過分析前年另一件台南的死亡車禍，除涉追撞的戴女、輾過鄭詠心的遊覽車責無旁貸，還傾向認定違停校車具相當因果關係。

在車禍肇事調查中，警方實務上普遍認為，未碰撞的車輛與整件車禍沒有因果關係，但是有交通專業的警察認為，這是實務上的常見疏失，例如2023年發生的死亡車禍案，違停貨車沒有任何物理碰撞，但台南地方法院仍認為有責任。

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2023年的死亡車禍，是一輛貨車違停占用慢車道在超商卸貨，一輛機車經過時為閃違停偏移，遭後方曳引車輾死，南院認為違停的貨車、輾過人的曳引車都犯過失致死，分別判刑。

回顧女警鄭詠心的案例，她在路中停等前方中華醫專的校車違規停起步，卻遭後方的戴姓女大生騎車追撞，鄭詠心機車失衡，又遭到當時行駛的另一輛校車輾過不治。

起初，交通專業派認為，戴女、兩輛校車司機都有責任，但案發初期，警方內部產生爭執，實務派員警認為，違停的中華醫專校車未發生物理碰撞，主張沒有因果關係。

交通專業派主張「多方肇責」，並以2023年的車禍判決舉例，強調未發生碰撞的車輛，也可能對車禍有因果關係，違停的貨車駕駛有責任，撞人的曳引車也有責任，應該要秉持專業、多方檢視，才對得起這件憾事。

警方經內部討論，最後傾向認定違停的中華醫專校車與車禍有因果關係，雖然中華醫專的校車在全案中沒有物理碰撞，但違規停車的行為實際上阻礙通行，引發連鎖反應，具有一定程度的因果關係。

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