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    首頁 > 社會

    宜蘭男遭拘禁凌虐命危丟包急診室 2嫌收押禁見

    2026/04/30 06:49 記者江志雄／宜蘭報導
    陳姓男子遭拘禁凌虐後，被嫌犯開車載到羅東博愛醫院急診室丟包（紅圈處）。（警方提供）

    陳姓男子遭拘禁凌虐後，被嫌犯開車載到羅東博愛醫院急診室丟包（紅圈處）。（警方提供）

    首次上稿 04-29 23:56
    更新時間 04-30 06:49

    宜蘭縣陳姓男子疑與人因毒品發生糾紛，27日慘遭拘禁凌虐、橫紋肌溶解，28日下午被丟包到醫院急診室時已經無生命跡象（OHCA），檢警追查拘提3名嫌犯到案，檢察官認定簡姓與許姓男子2人涉及殺人未遂罪，昨天（29日）晚間訊後聲押，法官在深夜11點多裁定收押禁見。

    根據調查，陳姓被害人27日被人帶到五結鄉一處民宅拘禁10多小時，遭到凌虐後導致橫紋肌溶解症，28日下午3點被丟包到羅東博愛醫院急診室時，呼吸及心跳停止，失去生命徵象，醫護人員發現陳男身上有多處鈍器挫傷，疑遭人毆打所致，趕緊向警方報案。

    檢警專案小組連夜向法官聲請搜索票，調閱通聯紀錄後，查出涉案人身分，連夜拘提3名嫌犯到案。據了解，陳男捲入毒品糾紛遭拘禁凌虐，嫌犯對他拳打腳踢，並用鈍器重擊，手段相當兇殘，不料，因下手過重，陳男奄奄一息，嫌犯擔心鬧出人命，載到醫院急診室丟包。

    嫌犯被帶回羅東警分局偵辦，29日下午移送宜蘭地檢署，檢察官訊後，認為其中1人犯罪嫌疑不足請回，另外49歲簡姓男子、44歲許姓男子2人犯罪嫌疑重大，因犯殺人未遂重罪，並有勾串、滅證與逃亡之虞，晚間向法院聲押獲准。

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    宜縣陳姓男子被拘禁凌虐丟包案，嫌犯落網後有2人被羈押禁見。（警方提供）

    宜縣陳姓男子被拘禁凌虐丟包案，嫌犯落網後有2人被羈押禁見。（警方提供）

    宜蘭陳姓男子疑與人發生毒品糾紛遭拘禁凌虐，2嫌涉案情節重大，宜蘭地院法官今晚裁定羈押禁見。（記者江志雄攝）

    宜蘭陳姓男子疑與人發生毒品糾紛遭拘禁凌虐，2嫌涉案情節重大，宜蘭地院法官今晚裁定羈押禁見。（記者江志雄攝）

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